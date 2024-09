Zbabělé, kritizoval Zeman Fialu za vyhazov Bartoše. Vzpomínáte, když sám kvůli demisi šťouchal do Sobotky holí?

„Ačkoliv byl Ivan Bartoš mizerný ministr pro místní rozvoj, který zpackal stavební řízení, tak způsob zacházení s ním mi připadá jemně řečeno podivný. Jestliže premiér české vlády jednal se svým ministrem a po skončení tohoto jednání ho neupozorní na to, že ho hodlá odvolat, a půl hodiny poté mu to sdělí telefonicky, tak se nechová jako předseda vlády České republiky, ale jako zbabělec,“ nechal se pro CNN slyšet exprezident Miloš Zeman.

Zemanovy veletoče

Zeman zřejmě sází na to, že má volič krátkou paměť. Ti s lepší schopností zapamatovat si události minulých let si jistě vzpomenou na odvolání premiéra Sobotky v roce 2017, které spíše než politickou událost připomínalo pomstu odcházejícího starého muže, který se mstí své bývalé straně a všem, kteří nehráli podle jeho not.

Sobotka tehdy jel jednat o vládě na Hrad, Zeman měl ale pro něj přichystané překvapení, kdy se ho snažil přinutit podat demisi. Video z tiskové konference, kde Zeman Sobotku doslova vyhání hůlkou, vešly do dějin jako příklad politického ponížení, které v naší politice nemá obdoby. Tehdejší vláda přitom padla hlavně kvůli skandálům Zemanova spojence Andreje Babiše. Když už bylo zmíněno Babišovo jméno, je namístě poznamenat, že ani on se při výměně členů svého kabinetu nechoval zrovna obratně.

Babiš měnil ministry jako ponožky

Když se Babišovi znelíbila práce jakéhokoliv ministra, s nikým o jeho výměně nediskutoval a ve velké většině se odehrávala v řádu hodin bez dřívějších náznaků, že je cokoliv v nepořádku. Jeho šachová partie s ministry zdravotnictví během covidu ukazuje, že by zřejmě neměl stejný, ale opačný problém než Petr Fiala.

S odvoláním totiž rozhodně neváhal a výměna pěti ministrů zdravotnictví za celý rok o jeho šťastné ruce nehovoří o nic lépe než u váhajícího Petra Fialy. Finalistu SuperStar Adama Vojtěcha dokonce jmenoval šéfem resortu zdravotnictví hned dvakrát, přičemž jej na tiskovkách komandoval jako malého kluka. Babišova slova „nebuďte slušnej, řekněte pravdu“ pak smutným způsobem vstoupila do historie jako ukázka toho, že někteří jeho ministři byli jen figurkami, které stoprocentně podléhaly právě šéfovi hnutí. Babiš se s tím ostatně nikdy netajil.

„U nás to není tak, že si krajské organizace nominují ministry podle toho, jestli je zvolen předseda, nebo není zvolen. U nás to tak není. U nás ty ministry vybírám já. Samozřejmě ne vždy to dopadne dobře,“ popsal svérázný výběr ministrů ve svém hnutí. Nutno říci, že mnohé výkony jeho podřízených skutečně dobré nebyly. Roman Prymula vydržel ve funkci šéfa zdravotnictví necelý měsíc, Petr Arenberger měsíc a půl, a to v době, kdy Česko bojovalo s epidemií covidu-19.

Fiala uškodil hlavně sám sobě

Jistě, premiér Fiala prostě s odvoláním Bartoše velmi dlouho váhal. Zřejmě také proto, že podobný ministerský veletoč by se zajisté odrazil na ne zrovna lichotivém výsledku ODS v krajských volbách. A to ještě netušil, jaké reakce se dočká od hysterických Pirátů. Kdyby ale vyslal Bartošovi své pověstné „jasné signály“ dříve než v momentě, kdy zpackané spuštění systému stavebního řízení naštvalo už úplně všechny, byl by teď v podstatně lepší pozici. A je také možné, že by nepřišel o Piráty ve vládě.

Petr Pavel není Zeman

Těžko si lze také představit, že místo Petra Pavla neohýbajícího ústavu by na Pražském hradě stále seděl Miloš Zeman, který v posledním volebním období už ani nepředstíral jakoukoliv nestrannost a naprosto vědomě házel těm, kteří se mu nehodili do krámu, klacky pod nohy. A to byl každý kromě hnutí ANO a několika užitečných poskoků, kteří tvořili jeho věrnou hradní partu. Pro ty byl Miloš Zeman ochotný udělat první poslední. Naprostým vrcholem byl pak jeho svérázný výklad jeho práv a povinností, kdy si z pozice středoškolského učitele zval ministry na zkoušení, a pokud se mu dotyčný nelíbil, odmítl nominaci premiéra respektovat v naprostém nesouladu se všemi zvyklostmi.

