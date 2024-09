Piráti předvedli davovou hysterii, že je ODS vyhodila z vlády

Zhrzení Piráti to na tiskové konferenci nezvládli

Na odpolední tiskovce Piráti opakovali, že prý je ODS vyhodila z vlády, což není pravda. Jak k tomu přijdou ministři Lipavský a Šalomoun, které Fiala ve vládě chce? Piráti podle svého vidí za odvoláním Bartoše tlak kmotrů a z vlády zřejmě odejdou všichni. Ještě se ale musí podle svých slov podívat do koaliční smlouvy. To je čistý politický amatérismus.

Ráno se Bartoš s Fialou sešli, dle Bartoše se mělo zabrat v digitalizaci a pokračovat. „Na koaliční smlouvě se nic nemění, společné cíle se nemění, prostě makáme dál,“ prohlašoval po ranním setkání. Fiala se nevyjádřil, brzy po poledni však Fiala Bartošovi volal, že ho odvolá, následně to potvrdil na tiskovce a na síti X.

Překvapivý konec Bartoše

Důvod je podle něj jediný: „Po projednání analýzy digitálního stavebního řízení na vládě minulou středu a po dnešním ranním rozhovoru s Ivanem Bartošem jsem bohužel nabyl jistotu, že není schopen tuto digitalizaci manažersky dotáhnout do úspěšného konce. A nedokáže si ani připustit, v jakém reálném stavu proces digitalizace stavebního řízení je,“ napsal si premiér na Twitter.

Piráti: ODS nás vyhodila

O to nepochopitelnější je jednání Pirátů. Už v avízu tiskové konference, kterou uspořádali pár desítek minut po oznámení premiéra, stálo, že se týká „vyhození Pirátů z vlády“, což ale nikdo neohlásil. Naopak, práci ostatních ministrů Petr Fiala pochválil. „Vážím si práce dvou dalších ministrů za Piráty. Jan Lipavský je výborným ministrem zahraničí a Michal Šalomoun odvádí výbornou práci jako ministr pro legislativu,“ napsal ve výše odkazovaném prohlášení. To ale zřejmě Piráti opominuli nebo ve vzteku nad vyhozením Bartoše nevnímali.

Pojem „vyhození z vlády“ totiž padl na tiskovce tolikrát, že Piráti spíše než jako zavedená politická strana, která v uplynulých letech nabrala spoustu zkušeností, působila jako banda zhrzených politických amatérů, kteří se nedovedou přenést přes to, že jejich předseda byl z naprosto jasně deklarovaných důvodů vyhozen. Místo toho jsme se dočkali nepodložených tvrzení o jakési schůzce mezi „Fialou a zlými kmotry“, kteří měli rozhodnout o Bartošově konci. Tohle není malý politický přešlap, ale trapas roku, který Piráty dost možná diskvalifikuje z politiky na mnohem delší dobu, než si dovedou představit, a ukazuje, jak moc si nejsou schopni připustit vlastní průšvihy.

Musíme si přečíst smlouvu

Absolutní korunu tomu zástupci Pirátské strany nasadili v momentě, kdy se novináři ptali, jak prakticky bude odchod z vlády probíhat a zda mají něco takového probírat i se svým koaličním partnerem, Starosty. „Jakým způsobem ukončíme angažmá ve vládě, je jen technikálie,“ odbyl nejdříve novináře podrážděný Jakub Michálek. Později ale z Ivana Bartoše vypadlo, že se doteď nikdo z nich, zřejmě vlivem davové hysterie v širším vedení, nebyl schopen podívat ani do koaliční smlouvy. Svěží vítr, který Piráti do české politiky chtěli vnést (a poměrně dlouho se jim to dařilo), se tak mění ve vánek zapáchající politickým diletantstvím.