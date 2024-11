Prsten podezřelého původu od českého krále dezinformátorů má prý koupit Elon Musk. Tak určitě

Jakub Netík, roudnický malíř pokojů několikrát odsouzený za svoje protizákonné výroky, opět tahá z lidí peníze. Na aukčním portále se snažil prodat prsten za více než dvě stě tisíc korun, tvrdil o něm, že patřil slavnému herci. To ale neměl jak dokázat a onoho slavného herce neznal ani Google. Netík teď přišel s historkou, že prsten od něj chce koupit sám Elon Musk.

S velmi podivným prodejem prstenu přišel Jakub Netík koncem října. Za cenu v přepočtu 233 tisíc korun prodával šperk, který měl patřit slavnému Angličanovi Paulovi Ashleymu Spykerovi. Že vám to jméno neříká vůbec nic? Nám také ne. A něco o něm zjistit má problém i vyhledávač Google. Kromě dvou (!) jeho fotografií jde většinou o záznamy v britských rejstřících podnikatelů a jednu zmínku na webu The Stage. „Talentový agent a producent, který spoluzaložil Bright Limited a založil vlastní stejnojmennou agenturu,“ říká článek, který je označen jako jeho nekrolog. O žádnou světoznámou celebritu tedy rozhodně nejde. To ale Netíkovi vůbec nevadí.

„Jakub Netík před lety s Paulem rozprávěl o Bohu a Paul mu následně daroval tento prsten. Je součástí duchovního dědictví, které Jakub Netík věnoval organizaci Hlas Boží, hlas lidu, jež tento vzácný prsten draží,“ psal Netík v popisu aukce na portálu eBay. Přepis textu je stále dostupný na sociální síti X. Aby Netík zřejmě zvýšil důvěryhodnost svých slov, pasoval se doslova do role zachránce českého národa.

Netík: Jsem zachránce Česka

„Je známý svým bojem proti covidu-19, kdy se svými přáteli zachraňoval spoluobčany ivermektinem, který propašovali přes státní hranice. Bylo to 25 tisíc životů,“ píše o sobě sám Netík. Státní ústav pro kontrolu léčiv mu za prodej téhle odčervovací pasty pro koně vyměřil pokutu 50 tisíc korun. Možná i na tu se snaží zadlužený malíř pokojů vydělat. Údaj o tisících zachráněných životů si pak prostě vycucal z prstu a zřejmě sází na to, že si o něm případný kupec prstenu nic nedohledá.

Samochvála tím ale v popisku aukce nekončí. „Prosazoval také objektivní pohled na válku mezi Amerikou a Ruskem, kdy bojoval proti oživení fašismu a nacismu v ČR, za což byl odsouzen k podmíněnému trestu čtyř let vězení,“ vychloubá se dezinformátor. Čtyři roky však dostal za to, že ministru Rakušanovi vyhrožoval šibenicí. „Známý je také svým dopisem zaslaným prezidentovi Ruské federace, kdy prezident Putin na stadionu citoval část jeho dopisu,“ vymýšlí si o sobě Netík. Nic takového se totiž nestalo a Netík se ani neobtěžuje s žádným důkazem.

Prsten prý chce Elon Musk

Prsten se nicméně prodat nepodařilo a aukční portál pro podezření z podvodu aukci zrušil. Netík se pak prsten pokoušel prodat na Facebooku, kde jeho inzerát ještě stále visí. Dlouho ale už zřejmě nebude, protože po ojedinělém šperku, jak jej sám roudnický malíř pokojů označuje, podle jeho slov sáhl nejbohatší člověk světa, sám Elon Musk.

„Dopisuju si s Elonem Muskem! Děkuju všem těm tupcům a dutoňům za to, že nám na eBay zablokovali prodej prstenu. Chystá se prodej století,“ ohlásil teď v jednom ze svých živých vysílání. Nechme se tedy překvapit, zda už brzy uvidíme technologického magnáta Muska s prstenem Jakuba Netíka, potažmo neznámého hereckého agenta z Británie. Nebo jestli jde jen o další lež, kterých jsme od dezinformátora slyšeli už bezpočet.

KAM DÁL: Tiktoker Petr Fiala: Když dva dělají totéž, není to totéž. Navíc na síti, před kterou české úřady varují