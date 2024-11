Směšný Babiš s Havlíčkem rozumí zahraniční politice jako koza muzice, říká Pavel Telička

Když Donald Trump vyhrál volby, politici z hnutí ANO se mohli přetrhnout, aby co nejrychleji nově zvolenému prezidentovi USA pogratulovali. „Senzační comeback Donalda Trumpa! Nezastavil jej ani atentát, ani politicky motivované žaloby, ani systematická očerňovací mediální kampaň,“ pěl ódy Andrej Babiš, svůj tweet pro jistotu zopakoval i v angličtině. Havlíček přihříval polívčičku společnými fotkami s Trumpem z návštěvy v USA a Alena Schillerová se klasicky beze slov zavlnila na TikToku v červené kšiltovce. Pavel Telička už to nevydržel a ke svým bývalým kolegům se vyjádřil.

Babiš nerozumí zahraniční politice

„Mnozí kritizujete směšná vyjádření Babiše či Havlíčka k Trumpově vítězství. Oprávněně. Ale těm 30 a více procentům lidí v zemi je jedno, že oba dva zahraniční politice rozumí jako koza muzice,“ konstatuje Telička. S Babišem a spol. se pak rozhodně nemaže. „Chudáci tíhnou k hulvátství a autoritářství. A jejich voliči zase mají pocit, že to jsou moudra a že tito dva jsou ve vybrané společnosti. Svět chce být klamán,“ dodává bývalý diplomat a europoslanec za hnutí ANO. Později si ještě přisadí a prohlásí, že přání pošle do Bílého domu. „Požádal jsem E. Muska, aby tyto gratulace vyřídil. Stane se, Trump prý bude nadšený. Prý by mohla být i fotečka,“ dodává jízlivě.

Charvát: Pozor na odsuzování Babišových voličů

Před podobným přístupem a odsuzováním voličů jedné strany však varuje i politolog Jan Charvát, se kterým mluvila redakce Čtidoma.cz a který to demonstruje právě na americkém příkladu. „V Americe to rezonuje ve smyslu, že klasičtí voliči Kamaly Harris jsou vzdělaní a ti nevzdělaní volí Donalda Trumpa. Tam to rozdělení je vidět velmi výrazně, takže někteří to komentují tak, že je ti nevzdělanci drží v šachu. Což takhle můžete vnímat, ale zaprvé to není úplně pravda a zadruhé to nepřispívá ke snížení té polarizace,“ vysvětluje Charvát. Nikdo si podle něj neřekne „Já jsem toho Trumpa volil jenom proto, že jsem hloupý, tak na sobě musím pracovat“, ale ve svém názoru se spíše jen utvrdí, protože jej druhá strana nálepkuje.

Závidí Babišovi úspěch?

Právě něčeho takového se dopouští i Pavel Telička, když nálepkuje Babišovy voliče v Česku. Neříká sice, že jsou nevzdělanci, nicméně naznačuje, že se nechají utáhnout na Babišovy výroky jako na evidentní moudra. Jakkoliv to může být pravda, Telička tímto konstatováním situaci rozhodně nepomáhá. Zvláště když jako jeho někdejší černý kůň v Evropě může být nařčen z toho, že Babišovi a spol. jen závidí úspěch, který hnutí ANO teď slaví.

Bolestivý rozchod s ANO

Pavel Telička se s Babišem rozešel v roce 2019. Ačkoliv se příliš nechtěl vyjadřovat k důvodům, už předtím měl s Babišem několik sporů. Rozcházeli se v názoru na přijetí eura (Telička byl pro, pozn. red.) a také v tom, že Telička chtěl vydat Babiše s Faltýnkem policii ke stíhání za podvod s Čapím hnízdem. Byl tak jedním z mála kritických hlasů, které si s Andrejem Babišem dovolily občas nesouhlasit. Brzy však zjistil, že výše zmíněná opozice v hnutí ANO nemá smysl, a sám odešel. Pokusil se pak v roce založit vlastní hnutí Hlas, to však nedosáhlo výrazného úspěchu a v roce 2021 odešel z politiky. Od té doby se věnuje byznysu, občas si však neodpustí politický komentář.