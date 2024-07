Stavíte? Máte smůlu, Bartošův systém stavebního řízení nefunguje. Dle politologa ho to může stát křeslo

Nové „Bartošovo stavební řízení“ dle úředníků neumí, co umělo to staré, dle náměstkyně z Bartošova ministerstva postupně přidávají funkce a připravuje se dodatečný trénink. Bartoše by tahle kauza v extrémním případě mohla stát křeslo, ale Fiala se to bude snažit uhrát. To si myslí o současné kauze kolem nefungujícího systému na Ministerstvu pro místní rozvoj politolog Karel Komínek. Lidé kolem Bartoše podle něj situaci vůbec nezvládli.

Podle vyjádření zoufalých úředníků neumí ani to, co už zvládly systémy před ním. Problémem prý ani nejsou pády systému, ale jednoduše jeho nefunkčnost. Neexistuje propojení s jinými státními databázemi a úředníci tak musí brát do ruky často papír a tužku. Takhle vypadá realita na českých stavebních úřadech. Úředníci také už pohrozili stávkou.

Problémy hlásí města po celé republice. Jako jedno z prvních, které vyzvalo ministerstvo k nápravě, byla Opava, přidalo se ale mnoho dalších měst. Na sociálních sítích se objevil třeba dopis ministerstvu od ředitele Krajského úřadu Jihočeského kraje. Stížnosti se objevují bez ohledu na stranickou příslušnost daných úředníků.

Tragické vystoupení úřednice

Člověk si ale doslova ťuká na čelo, když si poslechne vyjádření, která se linou z úst daňovými poplatníky placených úředníků. Ředitelka jedné ze sekcí, která měla systém na starost, Leona Gergelová Šteigrová, totiž nebyla schopná rozumně odpovědět na jedinou z otázek, které v mediálním éteru dostala. Ať už šlo o diskuzi v Radiožurnálu, či hlavní zpravodajskou relaci TV Nova. Aby člověk v tolika větách neřekl vůbec nic, se příliš často nestává.

Mlží i Bartoš

Ještě horší je ale přístup Ivana Bartoše. Člověka, který se nejen svou politickou zodpovědností, ale i lidským přístupem k podobným problémům doslova odkopal. Někdo, kdo se od začátku vlády a vlastně i politické kariéry tváří jako ten, kdo dá IT do pořádku, už několik dní zarytě mlčí. Vyjádření, které poskytl včera na twitteru, načež odmítl pozvání do hlavních televizních relací, ani nebudeme citovat, není tam totiž odpověď na nejzásadnější otázku – kde je problém?

Zásadní otázky všichni ignorují

Jako mnoho dalších médií jsme se snažili ministerstvo kontaktovat s dotazy, jak se nefunkčnost systému řeší, s prosbou o lepší popis problému. Nereagoval ani jeden pracovník tiskového odboru, mluvčí ani ministr Bartoš, kterého jsme kontaktovali přímo. Pochybilo ministerstvo, protože systém správně neotestovalo? Nebyli správně zaškoleni úředníci, kteří jej teď neumí používat? Byl celý projekt špatně připravený od začátku a neměl nikdy šanci fungovat? O tom, jaká je realita, teď mohou lidé jen spekulovat.

Opozice křičí. Oprávněně

Podobné průšvihy jsou jen voda na mlýn opozice, která na Bartošovi nenechá nit suchou a dává za příklad další zpackané IT projekty, které za současného ministra pro místní rozvoj vznikly. Jen minimum z nich provázel bezproblémový start. Redakce Čtidoma.cz oslovila také politologa a politického marketéra Karla Komínka, kterého jsme se zeptali, jaké důsledky to může pro Bartoše mít.

Měli dodržet tři pravidla, říká odborník

„Popravdě si myslím, že se to dalo připravit podstatně lépe, zejména s ohledem na to, že ten projekt je dlouhodobě připravovaný a do médií pronikaly informace a poznatky o tom, že ten progres není tak rychlý, jak by očekávali, a říkali to i další koaliční partneři,“ shrnuje situaci Komínek. „Měli se připravit na všechny scénáře včetně téhle situace,“ dodává a zdůrazňuje věci, které by měl Bartoš a jeho lidé jasně deklarovat: „Víme o problému, máme tohle jasné řešení a tady máte časový rozvrh, ve kterém to budeme realizovat,“ shrnuje politický marketér ideální postup v takové situaci.

Bartoše to může stát místo

Mohl by takový postup stát ministra Bartoše místo? „V extrémním případě určitě ano, zejména s ohledem na to, že když vyhodíte takhle malou stranu z vládní koalice, tak se nic nestane s vládní většinou,“ říká politolog. Zároveň ale také dodává, že Petr Fiala, lidově řečeno, nebude chtít dělat vlny. „Nemyslím si, že by někdo měl chuť teď aktuálně oslabovat vládní koalici, blíží se přece jen krajské volby,“ doplňuje Komínek.