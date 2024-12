Vildumetzová zaměstnává matku ve dvou výborech a vyčítá Pekarové trafiky. Ano, bude líp

Nebudu před Vánoci zlá, řekla multifunkční Jana Vildumetzová. Senátorka a zároveň hejtmanka za ANO se pak pustila do Markéty Pekarové Adamové a vyčítala jí trafiky TOP 09. Sama má ale máslo na hlavě, když do úřadu Karlovarského kraje nominovala vlastní maminku hned do dvou výborů.

Politický matador teoreticky ví, že nesmí nechat žádný prostor pro pochyby o čistotě jeho konání. V ANO to mají komplikovanější kvůli panu předsedovi, ale Vildumetzová není žádná politická začátečnice. Poslední dobou to ovšem vypadá, že politička, jejíž šéf tak brojí proti kumulaci funkcí, je jeho dobrou žačkou. I podle scének Vildumetzové v Senátu to vypadá, že bere každou funkci, kterou jí nabídnou.

Zrušili jsme trafiky, tvrdí hejtmanka

Jedenáct milionů korun. Tolik podle tvrzení současné karlovarské hejtmanky a senátorky v jedné osobě ušetřil její kraj, když vyškrtal trafiky pro bývalé vedení kraje. „Uspoříme, protože nebudeme platit uměle vyrobená místa pro kamarády,“ pustila se Jana Mračková Vildumetzová do předsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamové. Co bylo rozbuškou? Pekarová si na síti X rýpla do hnutí ANO, když v Karlovarském kraji odmítlo odhlasovat usnesení, které přesně kopírovalo jeho volební program. Vildumetzová si to zřejmě vzala osobně.

Pekarová jí vpálila maminku

Pekarová však také umí využít příležitosti. Když Vildumetzová nazvala její příspěvky hloupými, slušnost šla stranou. „Když už mluvíte o Karlovarském kraji, tak tam nedáváte prostor opozici, ale funkce obsazujete příbuznými. A o tom, jak jednáte v Senátu a že tam děláte ostudu, už si cvrlikají i vrabci na střeše. Tak snad adventní čas u vás povede k větší míře pokory,“ vzkázala své sokyni.

Zaměstnáváním příbuzných zřejmě myslela fakt, že Vildumetzová zaměstnává ve vedení Karlovarského kraje svou matku. Ta je členkou hned dvou výborů a její angažmá se stalo terčem kritiky krajské opozice. Vildumetzová pak v rozsáhlé obhajobě obvinila politické soupeře, že její mamince závidí. „Je to absolutní srdcař. Zná tu problematiku. Je velmi pracovitá. A že by to dělala kvůli penězům? Fakt ne. Za práci ve výboru má 2 400 korun hrubého za měsíc. Když se komise v daném měsíci nesejde, nedostane nic,“ napsala s tím, že nechápe, proč její maminku „vláčí po sítích a kopou do ní“.

Nepochopila, nebo schválně uhýbá?

Redakce Čtidoma.cz nechce posuzovat, zda Vildumetzová celý problém zaměstnávání příbuzných nepochopila, nebo úmyslně posunuje argumentaci do osobní roviny a stylu „nenavážej se mi do maminky“. Na maminku totiž nikdy nikdo neútočil, problém je v dceři. Pokud totiž nemá hejtmanka a senátorka zároveň žádný politický pud sebezáchovy, o takovou kritiku si přímo říká. To, že její maminka dělá dobrou práci, také nikdo nerozporuje, potenciální střet zájmů je tu ale obrovský.

Co kdyby matka hejtmanky udělala v rámci práce ve výboru chybu, za kterou by ji její šéfka, v tuto chvíli dcera, musela nějakým způsobem potrestat? Postupovala by skutečně nezaujatě? Opravdu je matka hejtmanky jedinou kandidátkou, která byla pro takovou funkci vhodná, i za cenu toho, že bude čelit kritice ze zaměstnávání příbuzných? A je potom namístě opozici vyčítat údajné trafiky? Na tyhle otázky se měla zeptat Vildumetzová sama sebe, než příbuznou zaměstnala.