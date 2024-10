Vychytralá Konečná versus Lipavský. U Moravce ztratila nervy, omluvila se dalším útokem

„Jmenoval vás komunista a rozvědčík,“ hřímala Konečná v televizní debatě, aniž by si uvědomila, že to byl její oblíbenec Miloš Zeman, kdo Jana Lipavského jmenoval ministrem. Ačkoliv to vypadalo, že Konečná chvilkami ztrácí nervy, je třeba pochopit, že politické partie odehrává přesně tak, aby nadchla své současné a budoucí voliče.

Debata v pořadu Otázky Václava Moravce začala pořádně zostra. Kateřina Konečná, která po poměrně příznivých výsledcích své koalice Stačilo! v evropských a krajských volbách velmi dobře vidí, že její kritická rétorika funguje, se cítila poměrně na koni. Neváhá ani využít vládní krize, kdy Piráti opustili vládu. „Když se podíváte na řadu témat, tak ta koalice SPOLU je od začátku neskutečný chumel, pytel blech si troufnu říct,“ nedostávalo se Konečné v přívalu kritiky slov.

Spletla si prezidenty

„V daňových oblastech úplně jiné programy, v sociální politice úplně jiné programy,“ chtěla pokračovat dál, ale Lipavský ji přerušil. „Komunisti to prostě všechno zválcují. Myslím si, že jste to řekla úplně jasně, to je vaše politika posledních mnoha desítek let,“ odvětil jí s nenápadným úsměvem Lipavský. Vtom Konečná ztichla a přešla k úplně jiným argumentům. „Pane kolego, já nevím, vás rozvědčík a komunista jmenoval do úřadu, já se fakt omlouvám, ale nezačínejte s tím,“ nechala se slyšet. Tady ale udělala poměrně zásadní chybu a s argumentem prezidenta neměla začínat spíše ona.

Na mysli totiž bezpochyby měla Petra Pavla, Jana Lipavského ale i přes výhrady jmenoval ještě Pavlův předchůdce, totiž Miloš Zeman. Nejdříve však o jeho ministrování nechtěl ani slyšet, odvolával se mimo jiné na to, že jeho bakalářská práce měla špatné hodnocení. Nakonec však tlaku Petra Fialy a ostatních povolil.

Omluva-neomluva

Konečná se za nepřesnost, na kterou mnoho komentátorů na sociálních sítích upozorňovalo, následně omluvila. „Nedělám to často, ale musím se omluvit panu Janu Lipavskému. Do funkce ho nejmenoval komunista a rozvědčík. Ten ho teď jen ve funkci drží spolu s vládou P. Fialy,“ zněla její typická komunistická omluva-neomluva na sociální síti X. Konečná totiž přesně ví, jak i omluvou za svůj přešlap dále dělat kampaň pro svoji cílovou skupinu.

Skvělá rétorika pro její voliče

Kritika vlády za jakýkoliv krok, zpochybňování politických oponentů, dokonce občas i bizarní hra na národoveckou notu, která od komunistů nedává smysl. Přesně to je taktika, která Konečné vychází, a je jí úplně jedno, že se třeba i v europarlamentu naprosto rozchází se stranami, které prosazují podobnou ideologii.

Co na tom, že Petr Pavel se komunistickým rozvědčíkem nikdy nestal, protože kurs dokončil až v roce 1991, kdy už v Česku byla demokracie a naše tajná služba pracovala po vzoru těch západních. Co na tom, že ve stejné komunistické straně byl i Miloš Zeman. Konečná je schopná zohýbat si realitu přesně tak, jak se jí hodí. V tom se od komunistů, kteří čtyřicet let systematicky ničili naši zemi, nijak neliší.

Pomalu se dere k moci

Sama se přitom nechává živit Evropskou unií, kde daňové poplatníky včetně několika asistentů a náhrad stojí přes milion korun měsíčně. Přesto nikdy nepatřila do žádné frakce, nikdy pro své myšlenky nehledala další podporu. „Evropská levice je příliš liberální a už by mi neumožnila hlasovat nezávisle jako dosud. Chci s tím něco udělat,“ prohlašovala sice v červenci, nicméně od té doby je opět ticho po pěšině. Spíše než prosazování určité politiky v Evropě to vypadá, že Konečná je v europarlamentu na pořádně dlouhých prázdninách a mezitím plánuje, jak se v Česku opět dostat k moci.

KAM DÁL: Slováci jdou po české novinářce. Jde o „sektu“, které propadla i dezinformátorka Soňa Peková