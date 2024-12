Záhadná tragédie ve Všeborovicích: Zavražděný manželský pár a nečekaná stopa z Jadranu

V klidné vesničce na Karlovarsku se odehrála vražda, která otřásla nejen místními. V domě ve Všeborovicích byl nalezen zastřelený kazašský pár. Stopy vedly až do Chorvatska, kde se objevilo další mrtvé tělo. Činy, které se během pár dní staly stovky kilometrů od sebe, totiž měly nečekané spojení.

Ve Všeborovicích u Karlových Varů se v roce 2012 odehrála vražda, která šokovala celé okolí. V jednom z domů v ulici V Břízkách našli policisté manželský pár kazašského původu. Dvojice byla mrtvá několik týdnů a měla prostřelené hrudníky. Hrůzný nález přišel až poté, co se ulice naplnila nezvyklým zápachem, který nešel ignorovat. Po vyražení dveří policisté spatřili to, co si asi nikdo nedokáže představit – dvě mrtvá těla v pokročilém stádiu rozkladu.

Plynové masky kvůli zápachu

Sousedi o manželském páru věděli jen málo. Jak uvedli, manželé se drželi stranou, pozdravili se jen letmo, když projížděli okolo autem. To bylo vše. „Maximálně jsme se pozdravili, když projížděli autem. Je to šokující a smutné,“ řekla tehdy tisku žena, která bydlela nedaleko domu obětí. Policie na místě okamžitě začala shromažďovat důkazy a celý dům byl obehnán policejní páskou. Kvůli neúnosným podmínkám v domě byli přivoláni i hasiči, kteří pomáhali s technickou podporou – mimo jiné s doplňováním vzduchu do lahví, aby mohli kriminalisté bezpečně pracovat. Proběhlo i odčerpávání studny, aby se zjistilo, jestli v ní náhodou nebyla vražedná zbraň.

Policisté tušili, že manžele zavraždil někdo, koho oni dobře znali. Potvrzuje to i jeden z vyšetřovatelů v rozhlasovém pořadu Kriminálka. „Protože zastřelit někoho v obývacím pokoji a pak jít za manželkou, která je v ložnici a je v poloze, kdy sedí na posteli, a vtom dostane zásah. Už jenom z tohoto důvodu jsme věřili, že by se mohlo jednat o někoho z blízkých přátel z rodiny,“ říká policista, který případ vyšetřoval.

Neshody v podnikání

Manželé měli výnosný byznys. Bezpečnostní dveře, které nakupovali v cizině doslova za několik stovek korun, tady v Česku prodávali za desetitisíce. Jejich společníci a přátelé, jiný manželský pár, jim ale v tomhle společném byznysu dlužili miliony korun. Spolupráci se nakonec oba páry rozhodly ukončit a začaly dohady, kdo koho vyplatí. Policistům se přátele manželů po vraždě nedařilo kontaktovat. Přítel zavražděných manželů totiž už několik týdnů nebyl k nalezení, stejně tak jako auto zavražděných manželů, které vrah zřejmě vzal. Manželka, která se s ním rozváděla, netušila, kde je, a jeho telefony nebyly aktivní. Policisté později zjistili, že jel zřejmě do Chorvatska.

Další mrtvý v Chorvatsku

Po několika dnech se ukázalo, že právě v Chorvatsku, poblíž malé vesničky u Dubrovníku, skončil také jeho život. Dvaapadesátiletý muž z Kazachstánu, trvale žijící v Praze, byl mrtvý a jeho tělo bylo nalezeno na pobřeží s patnáctikilovým kamenem připevněným k tělu. Precizním vyšetřováním chorvatských policistů se zjistilo, že si život vzal sám, ačkoliv se snažil nafingovat, že jej někdo zavraždil. Pistole, kterou použil, zřejmě zmizela v moři, ale nábojnice odpovídala těm, které byly nalezeny u zavražděných ve Všeborovicích. Karlovarští kriminalisté tak začali úzce spolupracovat s chorvatskými kolegy. Zřejmě totiž měli vraha manželů z Česka.

Co se stalo?

Policie se k případu dlouho odmítala vyjadřovat. Karlovarský policejní mluvčí Pavel Valenta tehdy pouze potvrdil, že jde o násilný trestný čin a že detaily nebudou v tuto chvíli zveřejňovány. Mluvčí policie Kateřina Böhmová tehdy pro televizi Nova uvedla, že spolupráce mezi českou a chorvatskou policií byla intenzivní, ale výsledky vyšetřování byly přísně střežené. Nakonec vyšlo najevo, že skutečné pohnutky vraha manželů se prostě zjistit nepodařilo.

Případ vraždy kazašských manželů ve Všeborovicích se tak zařadil mezi nevyřešené záhady, které zanechaly víc otázek než odpovědí. Šeptanda o motivech, dluzích a obchodních neshodách ještě dlouho po události rezonovala místní komunitou, ale oficiální rozuzlení se nikdy nedostavilo. Vše, co po této tragédii zůstalo, byly spekulace a nevyřčené otázky, které se vznášely nad opuštěným domem s temnou minulostí.

