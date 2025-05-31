Dobromilka Loretta Swit ze seriálu skončila svoji pouť. Hrála divadlo a film a malovala. A co víc! Pomáhala zvířátkům
Hvězda seriálu MASH Loretta Swit již není mezi živými. Zatímco ve své nejslavnější roli ztvárnila život uprostřed války, mimo kamery neúnavně bojovala proti týrání zvířat. Herečka, jejíž postava statečně přežila korejskou válku, se do posledního dechu věnovala svému největšímu životnímu poslání: ochraně zvířat.
Loretta Swit z komediálního seriálu MASH, který se odehrává ve vojenském prostředí, se proslavila v roli válečné zdravotnice Margaret alias „Hot Lips“ Houlihan. Získala řadu ocenění, ale filmové plátno nebyla její jediná parketa. Byla také vášnivou malířkou, a co víc – milovala a ochraňovala zvířata.
Oddala se ochraně všech zvířat
Hájila všechna zvířata od domácích mazlíčků přes hospodářská zvířata až po divokou zvěř. A právě z tohoto důvodu se stala vegankou a vždycky tvrdila: „Zvířata jsou moji přátelé, ne moje jídlo!“ Dlouhá léta podporovala Společnost pro divočinu a Společnost pro ochranu zvířat. „Můžete se zapojit na tolika úrovních. Když začnete dávat, začnete tolik dostávat – a budete dávat dál, protože stále dostáváte! Pokud všichni začnou zapalovat tu svíčku, bude to pro všechny světlejší místo. Je to nakažlivé. A funguje to! Stačí k tomu jen jeden. Naštěstí, od té doby, co jsem aktivní, jsem viděla neuvěřitelný pohyb. Je nás tolik, kdo zapaluje ty svíčky a dělá to jasnější: Stáváme se lepšími, moudřejšími a soucitnějšími!“
Jednou zachránila pět štěňat díky charitativní organizaci Bideawee. Zanedbaná a ztýraná štěňátka se včas dostala do útulku na Long Islands, kde je očistili, oholili a poskytli jim veterinární péči a pelíšky. Malým štěňátkům pak netrvalo dlouho, co se sžila s novým prostředím a připravila se na nové domovy k hodným a spolehlivým lidem. Swit vydala také knihu svých maleb pod názvem SwitHeart, které zobrazují různá zvířata, a ke každému obrazu se váže nějaký vtip. Třeba tygra zachránili před drogovým baronem. Nejde zde pouze o výtvarné sdělení, ale též o významné poselství aktivistky za práva zvířat. Svými obrazy herečka promlouvá a vypráví příběhy zvířat.
Akvarel – láska jejího života
Herečka ráda zvířata malovala a její nejmilejší výtvarná technika byl akvarel. „Maluji od té doby, co jsem si něco uvědomila. Bylo mi šest let a začala jsem s akvarelem. Nevěděla jsem, že akvarel je nejobtížnější médium pro práci. Prostě jsem ho milovala a neznala jsem nic lepšího! Takže mě moje nevědomost přivedla k akvarelu. Miluji tu výhodu akvarelu: že musíte opravdu pracovat rychle a nemůžete si dovolit chyby – protože pak musíte začít znovu! Pro mě je to jako výzva divadla: Nemůžete se zastavit a říct: ‚Můžu to udělat znovu?‘ jako u televize nebo filmu. Je to láska mého života: akvarel!“ vyjádřila se herečka. Její malby jsou realistické jako fotografie a mají jedinečný esprit. Zvířata na jejích malbách mají duši a jsou plná života. Někdo se může pozastavit nad tím, proč dala přednost herectví před malbou. V obou dvou oborech je sice jednička, ale herectví mělo hrát v jejím životě první místo. A tak to také bylo a bylo to to pravé, o čemž svědčí její nespočetné úspěchy.
Škoda, že nemůže dál dělat dobré skutky
Loretta Swit opustila tento svět letos v květnu. Dožila se docela požehnaného věku – bylo jí 87 let. Kromě charity na podporu týraných zvířat prosazovala rovnost pohlaví. Seriál MASH, kde se herečka zviditelnila, kupodivu pořád v televizi běží, ačkoliv válka v Koreji je již za námi. Téma války je totiž aktuální stále a humor spolu s nostalgií, které tvůrci seriálu podsunuli divákům, činí z díla nezapomenutelné svědectví. „Ten pořad nikdy nebyl mimo vysílání! Spousta lidí si to neuvědomuje. Do publikování se dostal ve třetím roce, běžel jedenáct let a nikdy nebyl mimo vysílání v nějaké formě, v žádném jazyce. Viděla jsem ho v Thajsku, v Egyptě… Je to fenomén. Musím říct, že si to zaslouží. Je to klasika. Scénář, provedení, produkční hodnoty… Bylo to prostě požehnání. Celá ta zkušenost byla prostě ušlechtilé požehnání, pracovat na těch literárních scénářích. Pracovat s rodinou, přáteli a kolegy, které jste milovali – každý týden! Nepřekvapuje mě, že to stále svádí generaci za generací,“ vyjádřila se Swit.
Seriál sleduje generace za generací, protože z něj vyzařuje upřímnost a čistota a pořád není out. A téma války je klasika, která nikdy nezklame a nezestárne, ať je to válka, kde chce. A stejně tak i duch Loretty Swit žije nejen v tomto seriálu, ale i v příbězích, kterých se dotkla, ať už na obrazovce, nebo na plátně.
Zdroj: autorský článek
KAM DÁL: Ošklivka Betty. Rekord v Guinnessově knize a pár maličkostí, co o seriálu možná ještě nevíte.