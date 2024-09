Langmajer přiznal závislost. Takhle to teď má, to je zkáza všech chlapů

Herečka ze seriálu Ulice Adéla Gondíková zkrotila bouřliváka Jiřího Langmajera. Ovšem vypadá to, že až do té míry, že se z bujného hřebečka stal beránek, který se sám neumí rozhodovat. „Je vidět, jak je vedle ní spokojený. A myslím, že je mu úplně jedno, jak si stojí v rámci veřejného mínění,“ uvedl pro Čtidoma.cz fotograf a znalec českého showbyznysu Pavel Rousek.

Herec ze seriálu Kriminálka Anděl v minulosti nebyl vzorem ctnosti. Jiří Langmajer podváděl bývalou manželku Ivanu, měl románky s řadou známých žen. Jeho postelí jen namátkou prošly třeba Ivana Jirešová či Petra Faltýnová, která byla v té době vdaná za podnikatele Šimona Štekla, a další. „Když prasklo, že je s Adélou Gondíkovou, hodně lidí ji bralo jako jeho další zářez na pažbě. Ovšem ona ho opravdu zkrotila,“ potvrdil Čtidoma.cz Pavel Rousek.

Jiří Langmajer se změnil, dokonce vyhledal odbornou pomoc, aby o svou lásku nepřišel. „Vždyť on sám přiznal, že se roky choval jako kretén. A to je podle mě docela dobré uvědomění a důvod, proč na sobě začít makat,“ uvažoval Pavel Rousek. Dnes jsou s Gondíkovou spolu přes patnáct let.

Podpantoflák? No a co!

Zdá se však, že to má i stinné stránky a z populárního „Langoše“ se stal podpantoflák. Minimálně to tak z jeho vlastních úst vyznívá. „K těmto rozhodnutím nutně potřebuji svoji ženu. Když jsme se konečně viděli, protože se vídáme málo, tak jsem se poradil a bylo mi řečeno, že jo,“ uvedl herec k tomu, jak probíhal proces rozhodování, zda se má, či nemá účastnit soutěže Na lovu.

Někomu by se možná chtělo zvolat dnes už notoricky známou větu ze Starých pověstí českých, vyřčenou na adresu kněžny Libuše: „Běda mužům, kterým žena vládne!“ Každopádně do Langmajera by asi ne každý řekl, že si od Gondíkové nechává schvalovat, jestli může do nějaké soutěže v televizi. „Těžko říct, jestli to myslel jen z legrace, nebo vážně. Asi to může vypadat, že je pod pantoflem, na druhou stranu, proč ne? Pokud jim to tak doma vyhovuje, nikomu do toho nic není,“ měl jasno Rousek.

Je samozřejmě vůbec velká otázka, do jaké míry a pokud vůbec Gondíková rozhoduje o tom, co její manžel může a co nemůže dělat. „Já si hlavně myslím, že Langmajerovi je úplně jedno, jak to vypadá. On je evidentně už roky spokojený. Jeho partnerka také. Spolu jsou silní a kompatibilní. O to přeci jde. A jestli přiznal, že je na manželce závislý? Tak jo, každý máme něco.“

V Ulici má ještě naději

Langmajer momentálně pilně trénuje na expedici do Himalájí, kterou chystá v listopadu. Gondíková se objevila v seriálech Chataři ze Švihova a Ulice. Ovšem nekonečná mýdlová opera v jejím případě neměla příliš dlouhého trvání, postava Hany se z příběhu pomalu vytratila. Splnila svůj účel, další pokračování tak nedávalo smysl.

Ovšem Hana nezemřela, jak to někdy bývá. Je tedy možné, že se ještě někdy v budoucnu vrátí. „Když vidím, jak se vrátili Solaříková, Vacek a Brodská, tak si říkám, že je možné už všechno. Nedivil bych se tedy, kdyby také Adéla Gondíková ještě měla v Ulici své místo. Ostatně napsat scénář tak, aby byl Haně návrat umožněn, nebude tak složité,“ dodal pro Čtidoma.cz Pavel Rousek.

