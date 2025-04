Kočkovic rodina je snad prokletá. Tři případy z podsvětí jednoho klanu

Za pozlátkem světského života rodiny Kočkovic se skrývá temná realita kriminálního podsvětí. Co se děje v zákulisí zdánlivě obyčejné rodiny Kočkovic? Tři mrazivé případy z jejich minulosti odhalují temnou pravdu o jejich propojení s podsvětím.

Kolotočářská rodina, která od 80. let minulého století organizovala matějskou pouť na pražském Výstavišti a podepsala se i na řadě úspěšných koncertů, se angažovala také v galérce. Slavní Kočkovi za svými úspěchy ukrývali skandály, vraždy a podvody, nad kterými zůstává rozum stát.

První Kočka fušoval do politiky

Zpráva Jana Kubice 2006: ředitel Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu zde zveřejnil informace o proniknutí organizovaného zločinu do státní správy. Nakonec vzniklo podezření, že šlo o politickou akci.

Rodinný klan měl mnoho známých v politických a uměleckých kruzích. Sympatizovali s ČSSD a kamarádili se s Jiřím Paroubkem a Milošem Zemanem. Mluví se o nich v souvislosti se zprávou Jana Kubice, kterou Paroubek označoval za „dlouho připravované spiknutí“.

Na podzim 2008 se konal křest Paroubkovy knihy „Česko, Evropa a svět očima sociálního demokrata“. V pražské restauraci Monarch se ale růžový dýchánek nekonal. Z podniku se po autogramiádě stalo místo činu násilné vraždy, na kterou se ještě dlouho vzpomínalo. Oběť a pachatel nebyli jen tak ledakdo. Zavražděný Václav Kočka mladší popíjel alkohol se známým podnikatelem Bohumírem Ďuričkem. Naoko to vypadalo, že jsou oba dobří přátelé, ale zdání někdy klame. Sázeli se o to, kdo má více peněz a jestli jejich hotovost v peněžence dosáhne milión. Ďuričkovi ruply nervy, ztratil trpělivost a střelil. Pro Kočku znamenaly tři kulky jistou smrt.

Zfetovaný mazánek havaroval

Druhý případ se týkal havárie, při které Jan Kočka mladší přišel o život. Mohl si za to ale sám a přitom zabil nevinného člověka. Na dálnici D11 jel v protisměru a naboural do nákladního automobilu. Kromě toho byl pod vlivem alkoholu a drog. Zemřel nejen Kočka, ale i řidič druhého vozidla. Pražané se zlobili, když se konal honosný Kočkův pohřeb v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad. Jejich rozhořčení ještě více podnítil smuteční průvod za kočárem s černými koňmi. Nelíbilo se jim totiž, že ten, kdo zabil člověka, se může pyšnit takovou tryznou.

Prohnaný podvodníček

Je tomu celkem nedávno, co na sebe v roce 2023 Kočkovic klan upozornil další aférkou. Tentokrát ovšem nešlo o vraždu, ale o podvod. Jan Kočka starší dostal podmíněný trest na 2,5 roku z důvodu vydírání. Za pomoci zbraně si chtěl vynutit od jistého podnikatele, aby se vzdal svého podílu ve společnosti. Tento Kočka má také prsty v kauze daňových podvodů, za které mu hrozí deset let. Svoji vinu ovšem popírá.

Osudy členů rodiny Kočkových by měly sloužit jako memento. Připomínají, že i za oslnivou fasádou zábavy a okázalosti se mohou skrývat nebezpečí a že cesta do podsvětí je často dlážděna zdánlivě nevinnými kroky. Co přinese budoucnost dalším generacím světských? Podaří se jim vymanit ze stínu minulosti a uniknout zdánlivému prokletí, nebo se historie bude neúprosně opakovat?

