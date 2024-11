Legendární Lada Niva dostala západní vymoženost. Rusové jsou ve varu

Lada Niva se dočkala inovace. Jak to ale v Rusku chodí, nese to s sebou daň

Ruská Lada se poučila a do stařičké Nivy zabudovala moderní rádio. Má to ale jeden zásadní problém. Přes supermoderní displej, se kterým inženýři ze Sovětského svazu při projektování auta nepočítali, se totiž nedá pořádně zařadit rychlost. Řešení, které navrhuje sama automobilka, pak pobavilo i otrlé Rusy.

Nikdo nechce v autě trpět v tichu, ani Rusové. Rádio v autě není sice životně důležité, zvláště pro Rusy, kteří musí pořád jezdit Nivou zkonstruovanou v sedmdesátých letech, tahle vymoženost vám však na chvilku může dát pocit, že už nežijete v Sovětském svazu. Proto se inženýři v automobilce AvtoVAZ rozhodli, že Rusům dají zkusit, jak se asi cítí západní člověk, jehož auto pochází alespoň z tohoto tisíciletí.

RUSKÁ LEGENDA

Kde nepřežije Lada Niva, tam nepřežije nikdo. I taková pořekadla kolují v Rusku o legendárním produktu ještě sovětské automobilky, která tehdy reagovala na potřebu zkonstruovat lehký a spolehlivý vůz, který by si poradil s těžkým terénem v odlehlých částech země. Málokdo by tehdy tušil, že auto, které poprvé vyjelo v roce 1977, bude Rusko vyrábět ještě v roce 2024. Pro svoji jednoduchou konstrukci a výborné terénní schopnosti se stalo legendou i na Západě. V terénu může malý vůz směle konkurovat i pravověrným offroadům. Dodnes jej ale trápí problémy s korozí a kolísavá kvalita zpracování.

Do starého auta nové rádio

Do stařičké Lady Nivy tak zabudovali moderní rádio s velkým displejem a vymoženostmi, které známe už ze základních výbav evropských vozů. Je jistě chvályhodné, že i ruská vozidla se snaží jít s dobou, ale jak bývá u podobných akcí v téhle zemi tradicí, ne vždy se podaří vychytat všechny mouchy.

Jedničku zařadíte jen těžko

A tak i v tomto případě přináší montáž moderního infotainmentu jistou nevýhodu, kterou jeden z Rusů natočil a nahrál na sociální sítě. „Šel jsem do prodejny AvtoVaz. 1 300 000 zas*aných rublů (310 tisíc korun, pozn. red.) za Nivu. Říkají, že to má zatraceně dobrá multimédia. Nová. To je ono,“ říká podrážděný Rus a následně ukazuje, kde je ten hlavní problém. Přes nový displej totiž pořádně nejde zařadit rychlostní stupeň na prehistorické řadicí páce. „Když zařadíte jedničku, dotýká se to. To samé na trojku,“ stěžuje si zákazník na videu. To zveřejnil ukrajinský náměstek ministra vnitra Anton Geraščenko, který se specializuje na ruskou propagandu. Video je skvělou ilustrací toho, jak západní sankce proti zemi fungují a Rusko musí složitě modernizovat desítky let stará auta. Ta pak prodává za přemrštěné ceny.

Geniální řešení

Řešení je vskutku ruské. „Manažer říká, že to nic není, páku si přece můžete trochu ohnout. Lidi to dělají. Kur*a,“ uleví si nakonec nad geniálním řešením problému. Něco podobného si zřejmě říkali inženýři výrobce, když „novou“ Nivu, respektive nový interiér, projektovali. Zákazník je tam jako vždy až na posledním místě, protože prostě nemá na výběr. Západní vozy už totiž do země nějaký čas neproudí kvůli sankcím, a pokud ano, jejich cena je kvůli maržím překupníků doslova přemrštěná.

Rádio je luxus

Majitelé staronové Nivy ale ještě mohou jásat, protože si (byť s ohnutou řadicí pákou) alespoň rádio poslechnou. Moderní Lada totiž v základní výbavě, která stojí v přepočtu 350 tisíc korun, nemá ani takovou běžnou věc. Nové Ladě Vesta jsme se věnovali v tomto článku.

