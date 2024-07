Stíhačka F-16: „Dárek“ od spojenců může podpořit útočné operace. Rusové mají obavy

Foto: Wikimedia Commons, US Air Force, volné dílo

Americké stíhače F-16 mohou podpořit nové útočné operace proti Rusku, protože Ukrajina bude mít konečně účinnou vzdušnou podporu. Koncept stíhačky je ze sedmdesátých let, stroj ale prochází průběžnou modernizací a nadto se vyznačuje extrémní spolehlivostí.

Letouny F-16 si již od začátku války na Ukrajině přál ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který se konečně po průtazích dočkal. Od začátku konfliktu na Ukrajině jde o to, získat vzdušnou nadvládu, což se Rusům ani Ukrajincům nepodařilo.

Stíhače mohou podnítit útočné operace

Letouny F-16, jichž má být zatím dodáno 79 kusů s příslibem další dodávky, pak mohou rozproudit útočné operace obránců před ruskou invazí a účinně prolomit určitý úsek fronty. Agentura Reuters uvedla, že první várka strojů je přesouvána na Ukrajinu z Dánska a Nizozemí.

V čem jsou stíhače F-16 tak dobré, jaké mají vlastně výhody? Plukovník generálního štábu v záloze a bezpečnostní analytik Zdeněk Petráš z Univerzity obrany pro Čtidoma.cz uvedl: „Dodávky letounů F-16 vidím jako velmi důležitý faktor v probíhajícím konfliktu. I když se jedná o letouny ze 70. let, jsou to stále velmi platné letouny, které mají vyspělé technologie a zbraňové systémy.

Jde přirozeně také o získání vzdušné převahy a možnost podporovat ukrajinské pozemní útoky.“ Samotná dodávka F-16 obrat ve válce nezařídí, nicméně stroje mohou být zároveň kromě svých schopností významnou psychologickou posilou pro obránce.

F-16 v ruském hledáčku

Podle Petráše krok spojenců mobilizuje ruského agresora k tomu, že se bude soustředit na eliminaci F-16. „Rusové se budou snažit nasadit maximum prostředků k jejich likvidaci. Budou se tedy soustředit na jejich zničení ještě na zemi,“ míní bezpečnostní analytik. Pokud se Rusko zdráhalo dosud poslat do přímého boje své nejlepší letouny, Su-57, není vyloučeno, že okupanti změní v tomto směru názor, protože jak vyplývá z vyjádření nejvyšších politických a vojenských ruských činitelů, „příchodu“ F-16 se opravdu obávají.

V médiích se dále objevily informace, že letouny F-16 budou rovněž startovat z jiných než ukrajinských letišť. Například ruský poslanec Andrej Kartapolov se nechal slyšet, že v takovém případě budou stíhače legitimním cílem. „Nevidím jako reálné, že by ukrajinské F-16 startovaly z letišť jiných států. Budou vzlétávat z ukrajinských,“ má jasno Petráš.

Letoun, značka spolehlivý

První let víceúčelového stíhacího letounu F-16 se uskutečnil v roce 1974, do služby byl zařazen o čtyři roky později. K dispozici je v jednomístné i dvoumístné verzi. Stíhač zasáhl do řady starších i novějších konfliktů, bezesporu významnou akci představovalo bombardování iráckého jaderného reaktoru Osirak v roce 1981. Na operaci se podílelo osm strojů F-16. Dále se stroj zúčastnil například války v Perském zálivu nebo v Gaze.

F-16 je průběžně modernizován a je stále platným letounem na soudobém bojišti. Celkem se ho vyrobilo více než 4 500 kusů.

