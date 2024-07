Máte vysoké dioptrie a nemůžete podstoupit laserovou operaci? Ostrý zrak vám zajistí fakická čočka

Laserové operace znamenaly revoluci v oblasti oční medicíny. Díky nim mohou lidé s krátkozrakostí, dalekozrakostí či astigmatismem zahodit brýle i kontaktní čočky a výrazně tím zlepšit kvalitu svého života. Jenže v případě vysokých dioptrií není možné zákrok bezpečně provést. Naštěstí mají i tito pacienti naději na ostrý zrak – a to díky fakickým nitroočním čočkám. Jedná se o speciální implantovatelné kontaktní čočky, které se vkládají do oka a mohou v něm trvale zůstat.

„Bohužel máte příliš vysoké dioptrie a tenkou rohovku, takže laserová operace pro vás není vhodná,“ vyslechnou si někteří zájemci o odstranění dioptrií po absolvování prohlídky. „Laserové operace totiž snižují tloušťku rohovky, a tedy ji ztenčují. Čím více dioptrií laserem odstraňujeme, tím více rohovku ztenčujeme. A vzhledem k tomu, že je určitá nepodkročitelná pooperační tloušťka rohovky, u vysokých dioptrických vad či astigmatismu již nelze odstranit dostatečné množství rohovkové tkáně, aby byla vada zcela korigována,“ vysvětluje doc. MUDr. Šárka Skorkovská, CSc., primářka oční kliniky NeoVize Brno, proč u lidí s vysokými dioptriemi nelze bezpečně provést laserovou operaci.

Kontaktní čočka, která zůstává v oku natrvalo

Kdyby se u člověka s vysokými dioptriemi provedla laserová operace, bylo by možné počet dioptrií pouze snížit, ale kvůli nepodkročitelné pooperační tloušťce rohovky by pacientovi určitý počet dioptrií zbyl, proto by se potřeby nosit brýle nezbavil. Tito lidé ale nemusejí ztrácet naději. Existuje pro ně totiž jiné řešení: Fakická čočka ICL, která koriguje vysoké dioptrické vady i astigmatismus. S touto ICL jsou odstraněny všechny dioptrie, nikoliv pouze část vady. Jak je to možné? Fakickou čočku si můžete představit jako speciální kontaktní čočku vyrobenou z měkkého, velmi tenkého, ohebného a vysoce biokompatibilního materiálu.

Vkládá se za duhovku před přirozenou čočku oka, čímž dlouhodobě a bezpečně koriguje oční vadu, aniž by docházelo k zásahu do rohovky. Je absolutně neviditelná, v oku ji pacienti necítí, ani nevyžaduje ze strany pacienta žádnou péči a pozornost, jako je tomu u klasických kontaktních čoček. Vydrží v oku celý život, ale v případě potřeby ji lze kdykoliv bezproblémově vyjmout. Fakická čočka je vhodná pro lidi s vysokou krátkozrakostí, astigmatismem i pro vyšší dalekozrakost, ale v případě dalekozrakosti (takzvané hypermetropie) je nutná dostatečná hloubka přední komory oční.

„Hory jsem si nemohl užít, jak jsem chtěl“

Problémy související s vysokými dioptriemi trápily i Jana Vaverku, který od dětství trpěl krátkozrakostí. Měl 7 dioptrií a od 14 let nosil kontaktní čočky, protože miluje hory a lezení po skalách a brýle mu při jeho aktivním životě překážely. Ani kontaktní čočky pro něj ale nebyly ideálním řešením. „Nejvíce mě moje dioptrická vada omezovala na horách, nemohl jsem si je užít tak, jak jsem vždy chtěl. Pro manipulaci s kontaktními čočkami jsem potřeboval čisté prostředí a někdy to byl problém,“ přiznává Mgr. Jan Vaverka, který pracuje jako optometrista na oční klinice NeoVize. Nejvhodnějším řešením jeho dioptrické vady se ukázala právě implantace fakické čočky ICL EVO. Stejný zákrok absolvovali i další jeho kolegové a osobně si tak na vlastní kůži vyzkoušeli, jak dokáže ostrý zrak změnit život.

„Sedm dioptrií je pryč, teď otevřu oči a hned vidím“

Zákrok, při kterém se implantuje fakická čočka, je jemný, přesný a šetrný k očím. Provádí se ambulantně a je zcela bezbolestný, proto není zapotřebí anestezie, ale oko je pouze znecitlivěno kapkami. Nitrooční fakická čočka se složí a vloží do oka třímilimetrovým řezem. V oku se čočka pomalu rozvine a její měkké okraje se jemně zasunou pod duhovku. Celý zákrok trvá přibližně 15 minut a prakticky ihned po něm vidí pacienti zásadní zlepšení zraku.

Operace na druhém oku se provádí obvykle v odstupu jednoho či dvou dnů a následná rekonvalescence je velice krátká. „Zákrok u Jana Vaverky proběhl hladce. Původních 7 dioptrií jsme implantací nitroočních čoček ICL zkorigovali na 0. Pacient se po krátkém odpočinku vrátil do práce i ke všem běžným činnostem včetně lezení po skalách,“ zhodnotila operaci docentka Šárka Skorkovská. „Je to úžasné! Žádné čočky, žádné brýle. Ráno se vzbudím, otevřu oči a hned vidím. Vidím na budík, vidím z okna na lidi venku. Je to krásný pocit vidět ostře,“ dodává spokojený pacient.

Dejte pozor na levné čočky

Když jde o zdraví, nevyplatí se šetřit. Jestliže uvažujete o implantaci fakické čočky, vždy se dopředu zajímejte o to, jaká čočka a od jakého výrobce vám bude implantována. I v České republice se totiž objevily případy, kdy byly pacientům implantovány levnější čočky původem z Indie, jejichž kvalita je diskutabilní. „Pacient by se vždy před operací měl ptát, o jak kvalitní implantát jde. Měl by si zjistit, jaký je jeho materiál, doporučuji také zeptat se na výrobce čoček a ověřit si, jestli jde o renomovaného výrobce používaného ve světě v širším měřítku s dobrými pooperačními výsledky. Může rovněž napovědět země původu výroby čoček,“ vypočítává primářka pražské Oční kliniky NeoVize Praha MUDr. Lucie Valešová, na jaké otázky se při diskuzi s očním lékařem před samotnou operací zaměřit. Na klinikách NeoVize, která je dlouhodobě v České republice pracovištěm, kde se implantuje nejvíce čoček, od roku 2009 implantovali již 3 tisíce fakických čoček ICL od renomované společnosti STAAR. Zájem o tento zákrok se od počátečních let zdvojnásobil.

Mladí pacienti už se nemusí omezovat kvůli brýlím

Implantace fakických čoček je ideální pro lidi do 40 let věku, zejména pro ty, kteří vedou aktivní život a korekční pomůcky je omezují. „Implantace fakické čočky je vhodná především pro mladé pacienty, kteří mají plnou akomodační schopnost, tedy normálně zaostřují do blízka na čtení. Je to stejné i u laserových operací, které jsou určeny rovněž pro mladé pacienty s plnou akomodací,“ informuje primářka Skorkovská.

Pokud je již přítomna presbyopie, tedy přirozený úbytek schopnosti oka zaostřovat do blízka spojený se stárnutím čočky, pak je vhodnější výměna přirozené čočky za čočku umělou. „Také s tímto zákrokem máme rozsáhlé zkušenosti a umíme proto snížit závislost na brýlích i u lidí nad 40 let, kteří mají zhoršené vidění do dálky, na blízko i na střední vzdálenost,“ dodává Skorkovská. Současná medicína dokáže tedy navrátit ostrý zrak u většiny pacientů, vždy je však důležité podstoupit komplexní vyšetření, na jehož základě oční lékař stanoví nejvhodnější řešení pro konkrétního zájemce vzhledem k jeho věku a stavu oka.

Máte krátkozrakost i presbyopii? Může vám pomoci tato novinka…

Novinkou v oblasti nitroočních fakických čoček je ICL EVO Viva, jež je vhodná i pro krátkozrakost a malou presbyopii. Lze ji použít také u pacientů středního věku. „Tato čočka se od dosud používaných čoček liší svým umístěním a konstrukcí. U čočky EVO Viva je optika modifikována tak, aby lámala světlo takovým způsobem, že člověk vidí dobře do dálky i do blízka. Pracuje na takzvané EDoF bázi (Extended Depth of Focus), tedy prodloužené hloubce zrakové ostrosti,“ vysvětluje princip novinky MUDr. Jana Mikšovská, zástupkyně primářky Oční kliniky NeoVize Praha, kde v roce 2023 jako první v České republice implantovali tuto unikátní čočku. V současné době je ICL EVO Viva dostupná na pobočkách sítě klinik NeoVize v Praze, Brně, Bratislavě a Popradu. Předoperační péče, samotná implantace ani pooperační rekonvalescence se prakticky neliší od použití jiných fakických čoček.