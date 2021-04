Karel Schwarzenberg: Od Pirátů bych čekal víc. Klaus, komunisté a okamurovci naopak nepřekvapili

/KOMENTÁŘ/ V posledních dnech jsem měl opravdu radost. Mohl jsem totiž poprvé pochválit naši vládu. Po odhalení nehorázného činu ruských agentů se zachovala správně a vykázání osmnácti agentů ruských tajných služeb z České republiky bylo správnou odpovědí.

Tuto partii jsme začali dobře. Ovšem v zahraniční politice jsou klíčové zejména výdrž a důslednost. To jest, v této zkoušce obstojíme pouze, když v tomto postoji vydržíme a nenecháme se ani zastrašit, ani přesvědčit, abychom z této cesty odbočili.

Diplomaty v Rusku nutně nepotřebujeme

Bude nesmírně důležité, jaká bude naše reakce na vykázání našich diplomatů. Rusové nám jich vypověděli dokonce o dva více a dle mého názoru je jediná možná správná odpověď. Totiž zachovat stejný poměr vykázaných diplomatů. Pokud by se takto odehrálo další kolo vzájemného vypovídání diplomatů, samozřejmě je mi jasné, že by nikdo na velvyslanectvích nezůstal a bude mnoho lidí, kteří to budou považovat za nepřípustné. Ale není důvod se toho příliš obávat.

V dějinách se často stává, že dva státy na nějaký čas přeruší diplomatické styky, ostatně za první republiky jsme je, stejně jako jiné evropské státy, se Sovětským svazem také dlouho neměli. Žádná tragédie by se nekonala. Bylo by to sice nepříjemné, to přiznávám, ale nyní musíme vydržet a nedopustit, abychom my měli nefunkční velvyslanectví v Moskvě a ruská ambasáda by zde kvůli většímu počtu diplomatů nadále fungovala. To připustit nelze.

Od Pirátů bych čekal více

Samozřejmě byly zajímavé i reakce u nás. Postup české vlády zpochybnili komunisté, okamurovci a bývalý prezident Klaus. To je ovšem spíše potvrzení, že tento kurz je správný. Zajímavý byl také přístup Pirátské strany. Vydali pouze jedno sice správné, ale velmi krátké prohlášení. Upřímně řečeno, spíše bych očekával, že se strana, která aspiruje po příštích volbách na převzetí vlády a křeslo premiéra, vyjádří přece jenom poněkud obšírněji. Ale to je na nich.

Snad se to ještě během následujícího vývoje změní, ale rád bych od nich slyšel poněkud více. A pana premiéra, který prohlásil, že se nejednalo o státní terorismus, upozorňuji, že termín státní terorismus se neodvozuje od oběti, ale od pachatele. A tím je Ruská federace.

KAM DÁL: Vyslovit nedůvěru vládě? Nedávejme Zemanovi moc rozhodovat, říkají Bartoš s Rakušanem a popisují lepší řešení.