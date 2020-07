Lidi, Havlíček a Babiš už si z vás normálně dělají srandu. Tohle už premiér nesvede ani na Kalouska

Budete jim to žrát? Nebo se konečně rozhlédnete a pochopíte, jakou šaškárnu tu s námi všemi hrají? Ti dva ........ (slovo si dosaďte) se na sociálních sítích předhánějí ve fotkách, kdy který z nich chodí spát nebo v kolik vstává a mezitím v zásadě bez výraznějšího povšimnutí proběhla nejvýznamnější událost poslední doby - summit Evropské Unie, kde se definitivně rozhodlo o zavedení "New Green Deal", sdílených dluzích, evropských daních a transformačních dotacích.

/KOMENTÁŘ/ Evropská Unie tak minimálně nakročila k postupné federalizaci a přetvoření Evropské komise na evropskou vládu - protože, co jiného je orgán, který může vypisovat vlastní daně a mít vlastní daňové příjmy, se kterými nakládá? Ať již jsme příznivci nebo odpůrci tohoto kroku, tak je zcela jisté, že:

toto se mohlo stát pouze za případu jednomyslného souhlasu všech států - tedy, pokud by ČR byla proti, neprošlo by to

když už se tak dělo, tak si každý stát snažil vyjednat maximum výhod pro sebe - je to normální a přirozené

Co se stalo?

Všichni jednali se všemi. I ti opovrhovaní (polský předseda vlády Morawiecki nebo maďarský premiér Orbán) jednali samostatně i ve skupinkách s vrcholnými představiteli EU, aby dosáhli svého!

Co náš premiér?

Fotí se sám na lavičce v parku ... a v podstatě s ním nikdo nejednal. Nebo si myslíte, že by PR oddělení ANO vynechalo možnost dodat nám fotky, jak jedná s Merkelovou, Macronem nebo von der Leyenovou (předsedkyně EK)?

A výsledek?

vznikne dluhová a fiskální Unie - hodně tvrdě řečeno to bude znamenat, že i čeští důchodci budou přeneseně dlužit za řecké i italské dluhy, aby se mohly vyplácet jejich vyšší důchody (sorry za populismus a hrubé zjednodušení, ale fakt chci, aby to pochopili všichni)

když už ta Unie takto vznikne, tak jsme si nevyjednali vůbec nic. Prostě nic! Poláci dostanou vyšší příspěvky na dekarbonizaci (kompenzace za odklon od uhlí) a pomůžou tak výrazně svému průmyslu). Maďaři dostanou vyšší příspěvky na transformaci ekonomiky.

Co Česká republika?

Dostane o 40 miliard Kč v kohezních fondech více (to pomůže Agrofertu a velkým finančním skupinám vedle něj), ale přijdeme o 54 miliard Kč, které měly být určeny pro pomoc Moravskoslezskému, Ústeckému a Karlovarskému kraji na odklon od uhlí. To je přeci super kšeft, ne⁉️

Premiér Babiš se ani nepokusil vyjednat zařazení jaderné energie mezi čisté zdroje nebo aspoň získat souhlas Evropské komise se státní pomocí při výstavbě nových jaderných bloků.

My všichni, zejména, pokud bude vláda dále prosazovat stavbu jaderné elektrárny - nedostaneme na tuto elektrárnu evropské granty, Evropská komise neumožní státní pomoc, takže je stále větší jistota, že pokud se do stavby jaderky pustíme, dopadneme jako Maďaři s Paksem, zvlášť pokud přijmeme ruskou "pomoc" na financování.

K čemu to všechno povede?

Evropský New green deal se nás bude týkat (zelená transformace ekonomiky), neutečeme tomu, stejně jako sdílené daně a v této chvíli jsme zmeškali výjimečnou příležitost toto celé zarazit nebo když už u toho budeme, domluvit si výhodné podmínky financování a zlepšit své postavení v Evropě. Vysmívaní Maďaři i Poláci to dokázali. Dokázali to i Rakušané, Holanďané nebo Italové, Španělé a Řekové. Nebudou pak muset mít kecy, že je v jejich zemích kvůli EU draho a krachují jim firmy.

Celé to odnesou nízkopříjmové skupiny obyvatelstva, které tuto sebranku, co nás reprezentuje volí. Odnesou to také všichni do 45 let věku a potom naše děti. Ti všichni zaplatí náklady na zelenou transformaci ekonomiky, společné evropské daně a pokuty. Zvýšené náklady na transformaci ekonomiky poneseme samozřejmě všichni, ale vždy to nejvíce zasáhne ty chudší a slabší z nás.

Česko se ocitá definitivně na vedlejší evropské koleji. Nemáme euro, nikdo s námi nejedná a teď už na nás kašlou i Slováci, Maďaři a Poláci. Prostě, jsme jak ten jakešovský kůl v plotě! A tohle už Babiš na nikoho nehodí. Ani na Kalouska. Je to jeho vina. Jeho vina a ještě jednou - je to jeho vina

Evropský new green deal by mohla být pro Česko velká příležitost k modernizaci země, ale s lidmi, kteří myslí jen na svoji osobní kapsu (zejména Babiš) nebo dobré bydlo a moc to skončí jen velkým průserem... Uměl byste tohle někdo jednoduše vysvětlit lidem, kteří volí Babiše a spol.?

Vždyť i senioři mají svá vnoučata a děti! Přeci nechtějí, aby se jim žilo špatně! Nebo snad ANO⁉️

- Petr Borecký, starosta Úval (STAN) -

