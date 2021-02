Proč není důvod jásat, že Ústavní soud změnil volební zákon? Protože komunisté

/KOMENTÁŘ/ Já úplně nejásám. Dnešní výklad d'Hondtova modelu je, že se tím ODS a ČSSD pokusily na počátku 21. století zlikvidovat malé strany, které jim ztrpčovaly život. Bezesporu je to pravda. Ale stejná pravda je, že poměrný systém v tu dobu znemožňoval v Česku efektivně vládnout a d'Hondtovo pravidlo vedlo ke konsolidaci politické scény v parlamentu, byť se nám ta konsolidace úplně nelíbila. Teď nám hrozí návrat do roztříštěnosti 90. let.

Posílí strany jako ČSSD a KSČ

Další věcí je to, že se před letošními volbami začaly formovat poměrně výrazné koalice STAN+Piráti a ODS-TOP 09-KDU. To teď možná přijde vniveč, protože dle rozhodnutí Ústavního soudu posílí strany jako jsou ČSSD a KSČ. SPD zůstane na svém, u některých menších stran přestane být motivační dělat koalice a kompromisy. Posílí také role Karlovarského a Ústeckého kraje spolu s preferencemi jejich voličů.

Jestli se někomu zdály podzimní volby jako jasné záležitost, tak tomu tak zdaleka není a demokratické strany teď čekají tři velké výzvy:

dohodnout úpravu volebního zákona v duchu rozhodnutí Ústavního soudu

udržet a nerozpadnout koalice

získat tolik hlasů, aby nebyla možná koalice ANO - ČSSD - KSČ - SPD (vyberte si kohokoli z nich)

Piráty+STAN pak čeká boj o to, aby jejich koalice získala tolik hlasů, aby byla nemožná koalice ANO + ODS.

Pokud se týká mne, jsem zastánce toho, aby koalice Piráti+STAN pokračovala dál, protože jestli někdo může dát výrazný impuls k modernizaci této země, tak jsou lidé v těchto dvou stranách.

- Petr Borecký (STAN), radní Středočeského kraje pro oblast veřejné dopravy -

