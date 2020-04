Profesor Pavel Calda: Zavřít se doma do karantény, abych se dožil rakoviny, neplánuju

/KOMENTÁŘ/ Všude se pořád diskutuje kolik měsíců či let by měl být oslabený člověk zavřený doma, aby nebyl nakažen chřipkových virem, který častěji způsobuje zápal plic, který muže vést až k smrti. Je smyslem života ochránit se před nástrahami smrti i za cenu rezignace na běžný život? Chození do práce, setkávání se s rodinou a přáteli, naplňování svých sociálních potřeb? Platí stále, že člověk je svojí podstatou tvor společenský?

Už narodit se je velké riziko

Může si svobodný a svéprávný jedinec vybrat svoji cestu? Nebo mu má být určeno místo pobytu, kde má být ukryt před nejasně definovanými a čísly chabě podpořenými nástrahami?

Pavel Calda

- vedoucí Centra fetální medicíny a oddělení ultrazvukové diagnostiky nemocnice U Apolináře

- byl prezidentem několika světových kongresů

- absolvoval řadu pobytů na univerzitách a klinikách v Německu, v USA a ve Velké Británii, je členem řady vědeckých společností

Už narodit se je velké riziko. A už při porodu je 100% jistota, že ten stejný jedinec musí zemřít. Průměrný věk dožití žen u nás je 81 let a mužů 76 let. Pak přichází další rizika: riziko násilné smrti při autonehodě či jine nehodě, při sportu, cestování autem ci letadlem. Je důvod zakázat cestování autem mladým lidem, když riziko úmrtí je jistě významné? Můžeme každého jednotlivého člověka ochránit před rizikem smrti aniž bychom ho zbavili radosti ze života? Uzavřít do sterilního stanu?

Já jsem připraven

Člověk by měl být smířený se nejen se životem, ale i smrtí. Jako se nás nikdo neptal, jestli jsme se měli narodit, tak se nás nikdo nebude ptát na to, kdy máme odejít. Nikdo tu nejsme navěky. A umění je odejít včas.

Já jsem připraven - nemusí to byt covid-19 pneumonie. U té i v současné panice z pandemie je pravděpodobnost velmi malá. Ale ostatní dnes veřejností ignorované příčiny úmrtí jsou stejně neodvratitelné.

Neplánuji vydržet do totální senility. Není to o kvantitě, délce přežívání, ale kvalitě života. A když to má nastat, ať to nastane. Ale zavřít se doma na 2 roky do karantény, abych se dožil Alzheimera nebo rakoviny, neplánuju.

- Prof. MUDr. Pavel Calda (@caldaprof) -

