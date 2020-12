Zubní lékař: Stále mám strach. Štít i celoobličejový kryt působily směšně, než zemřela první zubařka a pacient

/KOMENTÁŘ/ Měl jsem strach a mám ho pořád. Kdyby nebylo optimismu a podpory zdravotních sester a techniků, bylo by toho stresu více než dost. Pacienti čekají po jednom v čekárně, pak na chodbě a pak na zahradě a v autech před domem. V ordinaci je zima, okna jsou nejméně pootevřená, občas dokořán, v noci vládne ordinaci ultrafialová zářivka, která v čekárně zničila kytky, a snad i ten virus. Z masek nás tady všechny bolí hlava, v oblecích je horko i v zimě.

Stát nás "zásobil" na tři týdny, kompenzace nedostáváme

Obličeje máme rozbrázděné otlaky od masek a filtrů, vypadáme často k nepoznání. To, co jsme dostali od státu nám vydrželo na tři týdny, ostatní jsme si koupili sami. Tedy hlavně masky a obleky. Bez jednorázového obleku bych si rozhodně nedovolil vrtat zuby s turbinovou vrtačkou, zkušenosti italských i jiných zubařů s tím jakou virovou nálož může zubař dostat přímo do obličeje, rozhodně nepodceňuji. Mám pořádný český plastový štít a hlavně pořádnou plastovou celoobličejovou masku. Působí to legračně, na kolegy i na pacienty. Až do chvíle, než zemře první zubařka a v mém obvodě první naši pacienti, sice starší, ale rozhodně ne všichni obézní.

Prý jako zubaři nejsme v první linii, lékaři z nemocnic námi většinou pohrdají. My zubaři si ale tak nepřipadáme. I když samozřejmě nemáme nárok na jakoukoli finanční odměnu od státu, ačkoli si spousta lidí myslí, že jsme ji dostali. Což zubaři, ti se o sebe postarají, ale hlavně ji nedostal z našich ordinací nikdo, tedy ani zdravotní sestry ani nikdo další. Nespravedlivé - ano jistě, ale na to jsme si už zvykli.

Pacienti s covidem mají následky

Covid 19 oficiálně prodělalo přes půl milionu našich občanů, realita je dle mého odhadu kolem dvou milionů. Ti všichni lidé mají zuby a ty nás dovedou zvednout bolestí ze židle i ve společnosti s Covidem-19. Epidemie je v plném proudu, na testy skoro nikdo nechodí, aby neměl problémy v práci. Kontakty nikdo nehlásí, aby se nestal vyvrhelem ve svém okolí. Když něco HNED neuděláme, bude pozitivních testů dvacet tisíc denně a mrtvých přes tři sta. Zdravotnictví si nevydechlo od září ani na chvilku.

Málo se mluví o tom, že mnozí pacienti po prodělaném covidovém zápalu plic mají větší či menší následky způsobené jizvením postižené plicní tkáně. Těch, kteří jsou i po drobné námaze dušní i po měsících od odeznění akutních příznaků covidu, rozhodně není málo. Odhadem tisíce.

Na co se u nás stále čeká?

Konečně přichází očkování s naprosto objevnou očkovací látkou, která má bohužel ten problém, že musí být uchovávána při teplotě minus 75 stupňů. Všechny státy v okolí mají postavena očkovací centra s kapacitou mnoha tisíc lidí denně v téměř nepřetržitém provozu. Okolní státy očkují hned v den , kdy jim vakcína dorazila. My jeden den čekáme, nikdo neví na co.

Možná až přijdou ty seznamy lidí, kteří vakcínu chtějí. Možná, že se ta první očkovaná válečná veteránka potřebovala jen vrátit ze zahraniční dovolené. Uklidnit nás má to, že chladící zařízení pro tuhle drahocennou vakcínu má ještě druhý motor a náhradní pražský mrazák je po půl roce, kdy víme, že bude potřeba, stále někde na cestě.

No, a co zbyde na nás ostatní? Poctivý modifikovaný a vyzkoušený neaktivní opičí koronavirus vyvolávající podobnou imunitu v konkurenční vakcíně, která vydrží i v normálním mrazáku. Protože tu nejmodernější vakcínu prostě k obyčejným lidem dodat nedokážeme.

MUDr. Viktor Zavřel, CSc. (autor je jen zubní lékař)

KAM DÁL: Oční chirurg tvrdí: Většina diabetiků přichází o zrak naprosto zbytečně.