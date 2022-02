Al Capone: Co se nacházelo uvnitř jeho luxusní cely a jaké skrýval tajemství?

Alphonse Capone, přezdívaný Al Capone, v období prohibice zformoval organizované gangy kriminálníků v americkém Chicagu a z tamní situace vytěžil, co mohl.

Byl nejspíše tím nejnebezpečnějším gangsterem v celé historii USA.

Rozhodně byste to do něj ale neřekli. Vždy chodil dokonale upravený v oblecích ušitých na míru a potrpěl si také na šperky na zakázku. Jedním z jeho poznávacích znaků byly diamantové prsteny na malíčku.

Gangsterem se ale nestal hned, než se vydal na dráhu zločinu, zkusil celou řadu běžných zaměstnání. Pracoval jako prodavač v obchodě se sladkostmi, v bowlingovém centru a dokonce i pomáhal s vázáním knih. Už v té době byl ale součástí dvou "dětských zločinných gangů", byly jimi South Brooklyn Rippers a Forty Thieve Juniors.

Tyto gangy ho již odmala připravovaly na jeho pozdější kriminální kariéru. Ta ale skončila roku 1931, kdy ho soud shledal vinným z daňových úniků a byl odsouzen na 11 let odnětí svobody.

První rok jeho trestu byl ale spíše takovou luxusní dovolenou, strávil ho totiž v přepychově vybavené cele, kde nechybělo ani jedno z nejdražších rádií té doby a speciální matrace, kterou si nechal přivézt.

Poté byl ale přemístěn do jednoho z nejdrsnějších vězení všech dob, do Alcatrazu. Tam už si vlastní matraci ani rádio vzít nemohl a dokonce ho po příjezdu čekal i velmi nepříjemný zážitek. Dostal se do potyčky se spoluvězněm, který ho pobodal nůžkami do obličeje. Od té doby se mu kvůli jizvě, kterou tento útok zanechal, přezdívalo "Scarface".

Nakonec zemřel na nemoc s děsivými příznaky. Al Caponemu byl diagnostikován neurosyfilis, tedy nemoc, která snižuje mentální schopnosti pacientů. Předpokládalo se, že v roce 1946 bude mít mentální kapacitu dvanáctiletého chlapce. Zemřel 25. ledna 1947 a říká se, že za sebou zanechal skrytý poklad.

Údajně prý ukryl své neuvěřitelné bohatství po částech a každá z nich je ukrytá na jiném tajném místě.

Podle jeho praneteře se údajně jedná o neuvěřitelných "100 milionů dolarů", tedy přes dvě miliardy korun, jak prozdradila pro Daily Mail.

Zdroj: Britannica, Daily Mail

