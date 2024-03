Archeologové objevili největší masový hrob v Evropě. Je to blízko českých hranic

Více než tisíc lidských koster v osmi jámách velmi blízko u sebe. A to ještě nemusí být konečné číslo. Už teď však jde o největší masový hrob, jaký kdy byl v Evropě objeven v rámci odborných vykopávek. „Takový nález nikdo nečekal. Navíc v Norimberku, což je od nás co by kamenem dohodil,“ řekl Čtidoma.cz amatérský archeolog Jakub Konečný.