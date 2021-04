Běžec, který chtěl s jednou nohou překonat celou Kanadu. Příběh Terryho Foxe dojímá a inspiruje

Mladý Terry Fox je symbolem člověka, který se i přes nepřízeň osudu nevzdává a bojuje do posledního vydechnutí. Za pouhých 22 let života toho stihl víc než většina lidí za celý život.

Pravděpodobně nejznámější kanadský běžec se stal Rytířem Řádu Kanady a s jeho jménem se v zemi javorového listu pyšní několik ulic a škol. V Ottawě dokonce potkáte jeho sochu, kde je zachycen samozřejmě v běžecké pozici. Čím je jeho příběh tak zvláštní a proč se Terry Fox stal takovým fenoménem?

Nikdy se nevzdám

Když se sportovní kariéra mladého Terryho Foxe postupně stávala úspěšná, přišla nečekaná a tragická rána. Na základě bolesti kolena šel na vyšetření, během kterého mu našli rakovinu kostí.

Terry Fox musel pouhé čtyři dny po potvrzení nepříznivé diagnózy podstoupit amputaci celé nohy. Pro nadějného sportovce, který se už od dětství vyznačoval silnou vůli překonávat nepříznivé překážky a jít si cílevědomě za svým snem, to byla tvrdá rána, ale nic, s čím by si neporadil. V okamžiku chirurgického zákroku mu bylo 18 let.

Po operaci musel projít psychicky i fyzicky náročnou chemoterapií. Ta trvala 16 měsíců a na oddělení byl přes svůj nízký věk nejstarším. Největší trauma tak zažíval při pohledu na umírají děti, které ničila rakovina.

Obdivoval jejich neuvěřitelnou odolnost a vůli bojovat, zároveň si všiml, jak je léčba rakoviny finančně i personálně zanedbaná. Rozhodl se to tedy změnit a úkol to nebyl vůbec jednoduchý.

Maraton naděje

Terry Fox se o zázrak nemohl pokusit ničím jiným než sportovním výkonem. Rozhodl se zdolat cíl, který před ním ještě nikdo nikdy nepřekonal. Mladý muž s nožní protézou chtěl přeběhnout svoji rodnou Kanadu od východu na západ. Jeho původním plánem bylo skrze tento běh získat 1 milion kanadských dolarů.

Než se rozhodl zdolat největší stát na západní polokouli během s jednou zdravou nohou, absolvoval 18měsíční trénink. 12. dubna 1980 se ještě bez velké pozornosti veřejnosti a médií postavil na pomyslný start cesty a jeho běh mohl začít.

Zpočátku se zdálo, že příběh Terryho Foxe jednoduše zapadne ve všedním kanadském životě. Mladík bojoval sám se sebou, kdy jeho běh spíše připomínal bolestivé kulhání a hladší průběh mu komplikovalo počasí a bezohlední řidiči.

Zde se však projevila první a fascinující vrstva vůle mladého Kanaďana. Nic nevzdal a pokračoval dál. Jeho odhodlání překonávat lidské hranice se postupně přeci jen dostalo do pozornosti celé společnosti. Jeho Maraton naděje začal oslovovat celý svět a charitativní sbírka se konečně plnila potřebnými penězi.

Já se vrátím!

Terry Fox uběhl 46 kilometrů za jediný den. V Montrealu se mu dostalo neskutečného přivítání, stejně jako v hlavním městě Ottawě. Jeho příběh znal v tu chvíli každý a finanční prostředky pomáhal získat třeba i ředitel sítě hotelů Four Seasons.

Pohádkový příběh má svůj silný a bolestivý konec. Terry Fox po 143 dnech a 5 373 uběhnutých kilometrech musel svoji pouť Kanadou ukončit. Zcela vyčerpané tělo mu nedovolovalo pokračovat. Za bolestí plic stála znovu se šířící rakovina, na kterou o rok později v červnu, měsíc před svými nedožitými 23. narozeninami, zemřel.

Když během televizního rozhovoru sděloval veřejnosti, že nebude moci pokračovat ve svém běhu, plakal, ale slíbil, že se vrátí. To už se mu přes neuvěřitelnou snahu a urputnost nepovedlo. Jeho čin však inspiroval celý svět.

Pokorně a bez lítosti Terry Fox odešel, aby po sobě zanechal hlubokou stopu člověka, který se snadno nevzdává a překračuje ty nejtěžší lidské hranice. Iniciativa s názvem “Běh Terryho Foxe” se rozšířila do 40 zemí světa, během nichž se nastřádalo až 700 milionů na boj s rakovinou.

