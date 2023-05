Bojíte se ptáků? Buďte rádi, že cryodrakon už je jen v muzeu

Byl cryodrakon pták, létající plaz, nebo dinosaurus? Vědci našli odpověď teprve nedávno. Nešlo jim totiž do hlavy, že by se stokilogramový kolos mohl vůbec vznést.

Predátor nad hlavou

Jeho revírem byl vzduch a v rámci jednoho letu dokázal překonat vzdálenost až 16 tisíc kilometrů. To odpovídá vzdušné čáře mezi Prahou a Sydney v Austrálii. Letadlo takovou štreku urazí za dvaadvacet hodin, cryodrakon potřeboval 7 dní. I tak je to ale úctyhodný výkon.

Žirafa má v průměru pět metrů na výšku a váží kolem jedné tuny. Hmotností se jí cryodrakon nevyrovná, měl sotva desetinu (100 kg). Jen rozpětí křídel ale překonalo velikost žirafy dvakrát. Díky netypickým fyzickým znakům, jako je extrémně nízká váha (vzhledem k robustnímu tělu) a obří blány mezi tělem, pařáty na nohou a křídly, mohl cryodrakon létat. S takovou postavou ale potřeboval stovky metrů, aby tělo rozpohyboval, nabral rychlost a získal rovnováhu. Jen si vzpomeňte, kolik úsilí stojí rozlet mnohonásobně menší labuť.

Ve vzduchu byl neporazitelný. Díky úzkému krku mohl rychle měnit směr, křídla přitisknutá k tělu a připomínající složený deštník mu umožňovala v mžiku zrychlit a lovit. Z výšky zřejmě útočil i na mnohem větší a nebezpečnější dinosaury. Zaměřil se na krk nebo hlavu a způsobil jim ostrým zobákem zranění.

Pták, nebo plaz?

Pravdu o dinosaurech se dozvídáme postupně z toho, co objevíme. Spinosaurus byl nejobávanější ze všech. Ankylosaurus byl díky svému kostěnému „brnění“ neporazitelný. Tyrannosaurus rex pro změnu symbolem všech ještěrů. To jsou ti nejznámější. Každý dinosaurus, který na Zemi žil, byl ale nebezpečný a šířil kolem sebe strach.

Ptakoještěři nejsou dinosauři. Sdíleli s nimi místo k životu, ale řadí se mezi plazy. Podobou jsou sice na pomezí mezi hady a krokodýly, ke kterým mají vývojově blízko, ale přebývají jim křídla a zobáky.

Cryodrakon měl od každého něco. Čtyři končetiny mu umožňovaly udržet ve vzduchu a při vysoké rychlosti rovnováhu.

O pterosaurech, ke kterým cryodrakon patří, se toho napsalo už mnoho. Nikdo ale netušil, že se objeví ještě větší druh než quetzalcoatlus (do té doby největší). Všechny velké kosti, které se kdy našly, se automaticky připisovaly právě jemu. Změna přišla až v roce 2019 v kanadské Albertě, kdy vědci potvrdili existenci ledového draka. To potvrzuje tato studie. Nález byl sice už z roku 1972, ale bezmála padesát let se existence cryodrakona zpochybňovala.

Do poslední chvíle

Cryodrakon žil v poslední fázi pozdní svrchní křídy, zhruba před 77 miliony let. Zřejmě byl svědkem toho, když do Země v oblasti dnešního Mexického zálivu narazil asteroid s průměrem patnácti kilometrů. Dopad byl miliardkrát silnější než bomba v Hirošimě.

Zdroj: core.ac.uk, pteros.com, dinodata.de,

