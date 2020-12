Zlomené kosti vás nezlomí: Hojení výrazně urychlí vápník i další vitamíny

Úrazové zlomeniny vznikají v důsledku nárazu či pádu, kdy působící síla je větší než pevnost kosti. Poškozená tkáň na okraji zlomených kostí postupně odumírá a buňky zvané osteoklasty ji začnou odstraňovat.

Po čtyřech až deseti dnech se v krevních zátkách začnou tvořit tzv. fibroblasty, které vytvářejí kolagenní vlákna, a mezi dvěma zlomenými konci kosti začne vznikat jakýsi „most“ v podobě vazivového spojení, který se v další fázi přetvoří na kostěný. Tato fáze může přetrvávat i tři až čtyři měsíce, než dojde k úplnému hojení. V závěru léčebného procesu osteoblasty a osteoklasty přemodelují tuto část na pevnou kost.

Jak urychlit hojení?

Proces hojení zlomeniny je dlouhý a náročný a vyžaduje fixaci zlomené části a klid. Součástí léčby by měla být i vyvážená strava a dostatečný příjem vápníku – konkrétně dospělému člověku se doporučuje užívat 1 000 mg přírodního vápníku denně. S vápníkem to ale není tak jednoduché, jak by se mohlo zdát.

Věděli jste, že... - doba léčení zlomenin kostí je různá v závislosti na věku a typu kosti?

- horní končetiny se hojí rychleji? (zpravidla 4 až 8 týdnů; dolní končetiny 8 až 14 týdnů)

- u dětí je doba hojení zlomenin o polovinu kratší než u dospělých?

Nezáleží totiž na absolutním obsahu vápníku v potravině, kterou si v dobré víře dáte, ale na jeho vstřebatelnosti. Nejvyšší obsah vápníku je v tvrdých sýrech typu ementál nebo parmezán, vysoká v ořeších nebo máku a relativně nízká v zelenině. Vápník lze užívat i ve formě doplňku stravy přírodního původu – konkrétně ve formě tobolek s práškem z vaječných skořápek.

Proč vápník nestačí?

Pro podporu hojení kostí je třeba doplnit také vitamíny D3 a K2, bez nichž se vápník v těle nedostane tam, kam má. "Vitamín D3 má schopnost zvýšit vstřebávání vápníku střevem tím, že vytváří aktivní protein, který vápník váže. Při nedostatku vitamínu D3 se vstřebá pouze 10-15 % vápníku a jen 60 % fosforu přijatého stravou," popisuje prof. MUDr. Petr Broulík, DrSc., ze 3. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze.

Vitamín K2 potom směřuje vápník přímo do kostí a zubů a zabraňuje jeho ukládání do cév a měkkých tkání. Jak vysvětluje MUDr. Jana Čepová, PhD., z Ústavu lékařské chemie a klinické biochemie 2. LF a FN v Motole: "Vitamín K2 působí na osteokalcin – čili bílkovinu potřebnou pro novotvorbu kostní tkáně a také na zvýšení osteoblastické aktivity (proces vzniku nové kostní tkáně). Zároveň se tento vitamín podílí na kostní novotvorbě zpomalením činnosti osteoklastů – čili buněk odbourávajících kostní hmotu." Zjednodušeně řečeno: vitamín K2 svým působením zlepšuje přestavbu kostní tkáně tak, že podporuje její tvorbu a tlumí její odbourávání.

Kam pro vitamíny?

Vitamíny D3 i K2 jsou rozpustné v živočišných tucích, nejvíce jich najdeme v tvrdých sýrech, mořských rybách (hlavně vitamín D), mase, tvarohu, vaječných žloutcích atd. Mnohé klinické studie z posledních let dokazují, že většina populace trpí jejich nedostatkem.

"Dosáhnout správné hladiny vitamínů D3 a K2 pouze stravou a pobytem na slunci je v našich podmínkách prakticky nemožné, proto doporučuji doplňovat pestrou stravu vitamínovými doplňky," říká MUDr. Jana Čepová, Ph.D., a doplňuje: "Některé dostupné doplňky stravy s D3 obsahují až 5 600 jednotek (IU) tohoto vitamínu a stačí je tak užívat jednou týdně. Tělo si načerpané množství déčka uloží a postupně je čerpá v takové míře, jak právě potřebuje."

Pokud tedy chcete mít zdravé kosti nebo pomoci svému tělu při hojení zlomeniny, navštivte lékárnu. Doplňky stravy ale vybírejte vždy s rozmyslem - dejte na kvalitu výrobce, čtěte složení a především si všímejte deklarovaného množství účinné látky.

KAM DÁL: Lyžařská střediska se připravují na sezonu. Nejistota je ale obrovská.