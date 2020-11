Lyžařská střediska se připravují na sezonu. Nejistota je ale obrovská

Balíček opatření pro skiareály má být hotov příští týden. „Chystáme se. Vše připravujeme na novou sezonu,“ řekl Jaroslav Vrzgula, který provozuje největší beskydský areál v Bílé na Frýdecko-Místecku. Technicky by středisko bylo schopné spustit první vlek pravděpodobně v pátek, vše ale záleží na vládě. Vrzgula věří, že zvítězí zdravý rozum a areály budou za určitých podmínek v provozu.

Zasněžování bude pokračovat

Bílé jsou už několik dní sjezdovky v Hlubočkách u Olomouce. „Budeme v zasněžování pokračovat, kdykoliv to půjde,“ ujišťují provozovatelé lyžařského areálu v Hlubočkách. Lidé by podle nich měli počítat s tím, že nadcházející lyžařská sezona bude jiná a bude nutné dodržovat některá pravidla, na která návštěvníci nebyli zvyklí.

Na Červenohorském sedle chtějí zahájit zasněžování na konci tohoto týdne, sněžná děla by se měla spustit také v Branné. Provozovatelé děla zapnou ještě před oznámením vlády, kdy budou moci být lyžařské areály otevřeny. Příprava sněhového základu na Červenohorském sedle trvá v případě nepřežitých mrazů týden.

Prioritou je využít mráz

Správci uměle zasněžovaných sjezdovek na Vysočině v tomto týdnu řekli, že je teď pro ně priorita využít každý mráz pro výrobu sněhu, aby byli připravení na případné rozvolnění protiepidemických opatření. Magda Vaňková, provozovatelka sjezdovek v Lukách nad Jihlavou a na Křemešníku, věří tomu, že lyžování kvůli viru zakázané nebude, protože to podle ní není kontaktní sport. „Většina lidí má brýle, kukly, rukavice.“

Lyžařský areál v Hlinsku na Chrudimsku potřebuje přírodní sníh nebo podmínky k zasněžování nejpozději začátkem druhé prosincové dekády. Pokud vláda stanoví přijatelná pravidla pro lyžařská střediska koncem tohoto týdne nebo příští týden, ještě se dá stihnout jeden z vrcholů sezony, tedy vánoční a novoroční svátky, řekl ČTK Robert Vokáč ze Ski klubu Hlinsko. "Vánoce a silvestr představují třetinu tržeb. Kdo je nestihne, má velké problémy," poukázal Vokáč.

Klientela z Německa

V rekreační areálu Monínec na Příbramsku provozovatelé plánovali, že spustí vleky v polovině listopadu. Zasněžovat začali už v říjnu, nyní mají vyrobeno dostatek sněhu, jeho hromady ale čekají na stanovisko vlády ohledně uvolňování opatření proti šíření koronaviru. „Nebudeme to rozhrnovat, dokud nebudeme vědět, kdy budeme moci na sjezdovku pustit lyžaře,“ potvrdil ředitel střediska Jaroslav Krejčí.

V noci na pondělí má v plánu začít se zasněžováním lyžařský areál Telnice na Ústecku. Provozovatel Jindřich Holinger se ale obává zavřených hranic s Německem. „Klientela Němců tvoří zhruba padesát procent naší celkové klientely,“ uvedl. V případě, že by vláda nedovolila zahájení sezony, znamenalo by to podle Holingera konec lyžování na Telnici. Minulý rok se totiž areál potýkal s nedostatkem sněhu a druhý ztrátový rok v řadě si už provozovatelé neumí představit.

V krkonošském středisku ve Špindlerově Mlýně začali zasněžovat už začátkem týdne. „Věříme, že bychom mohli otevírat 12. prosince. Čím dříve budeme mít pravidla pro provoz, tím lépe. S přísnými hygienickými pravidly počítáme,“ tvrdil mluvčí špindlerovského areálu Adam Svačina.

Jako by se nic nedělo

Se zasněžováním začali tento týden i v krkonošské Rokytnici nad Jizerou, která je největším lyžařským střediskem v Libereckém kraji. „Pracujeme a připravujeme se, jako by se nic nedělo. A čekáme, co AHS (Asociace horských středisek) a Národní sportovní agentura vyjedná,“ vysvětlil ředitel rokytnického areálu Vít Pražák.

Ředitel Asociace horských středisek (AHS) Libor Knot řekl, že pro zákaz provozu středisek přes vánoční prázdniny není relevantní důvod. Pozornost by se podle něj měla soustředit na nastavení a uskutečnění odpovídajících bezpečnostních pravidel pro fungování areálů.

