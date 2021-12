Carevna Kateřina Veliká měla celé zástupy milenců: Za noci s panovnicí dostávali paláce, hodnosti i celé vesnice

Panovnice, kterou my známe jako Kateřinu Velikou a v Rusku spíše jako Jekatěrinu Alexejevnu, vládla velké Rusi plných sedmatřicet let, což je skutečný rekord. A byla to rozhodně silná panovnice, která měla svůj cíl - ve všem, co dělala. A tak když se rozhodla, že její manžel, car Petr III. Ruský nevládne a ani manželské povinnosti neplní tak, jak by si představovala, zosnovala jeho svržení a na trůn usedla sama.

Zlatý věk Ruska

Jen těžko by bylo možné upřít Kateřině Veliké zásluhy na rozvoji a rozšiřování Ruska. V rozhodování, do čeho se pustit, kde válčit, co dobývat a kde naopak popustit uzdu a ještě chvíli počkat, kde založit město a která místa nechat napospas svému osudu, spoléhala na své rádce a přátele šlechtice. Mezi těmi nejoblíbenějšími figurovala i poněkud svérázná postava Grigorije Potěmkina, jehož jméno si spojujeme hlavně s falešnými vesnicemi, vybudovanými podél cesty, kterou se právě Kateřina Veliká se svým doprovodem vydala na obhlídku své říše.

Divoká cílevědomá šlechtična

Ačkoliv máme Kateřinu Velikou spojenu s Ruskem, narodila se v Prusku a v příbuzenstvu měla mimo jiné i hned dva švédské krále. V mládí rozhodně nepatřila mezi ty mladé šlechtičny, které by šly ostatním příkladem ve zdrženlivosti a vyznávaly ono známé pořekadlo “sedávej panenko v koutě…” I přes veškerou její divokost (nebo snad právě proto) ji vybrala ruská carevna Alžběta I. svému synovci a následníku trůnu Petrovi za manželku. Že šlo o bratrance se sestřenicí? To sice ano, ale kdo by se na to ohlížel? A Kateřině - tehdy ještě Sofii Frederice Augustě - se tahle vidina hodně zamlouvala. Dokonce tak moc, že tomuto snu podřídila doslova všechno, dokonce přestoupila na pravoslavnou víru. Sňatku s následníkem ruského trůnu nic nebránilo.

Záletná Kateřina a nešťastný Petr III.

Svazek to sice byl výhodný, ale jak se poměrně brzy ukázalo, nepříliš šťastný a v ložnici se o nějakém manželství vůbec mluvit nedalo. A tak se Kateřina zařídila po svém. Dokonce přišla do jiného stavu, což jen málokdo přičítal jejímu právoplatnému manželovi. Už se pomalu začalo schylovat k momentu, kdy Petru III. mohla opravdu dojít trpělivost. Kateřina proto na nic nečekala. Přátel, kteří byli ochotni ji pomoci a také asi měli co oplácet, bylo dost, a tak se Petr III. najednou ocitl v zajetí a mimo palác, kde byl nedlouho poté pro jistotu dokonce zavražděn. Vlády se ujala jeho žena, která si kromě panovnických povinností nyní mohla užívat i nočních radovánek bez ohledu na manžela - a rozhodně se nijak neomezovala.

Mladý statný voják Orlov

Mezi muži, kteří pravidelně či jen jedinkrát směli navštívit ložnici carevny Kateřiny Veliké, přece jen jeden hrál prim. Šlo o Grigorije Orlova, který na přízni své panovnice rozhodně nijak netratil. Za noci plné vášně byl odměněn petrohradským Mramorovým palácem, a to už je sídlo, za které se rozhodně nemusel stydět. Ani vojenské povýšení určitě nepřijímal s rozpaky. Právě Orlov byl pravděpodobně také tím, kdo Kateřinu zbavil manžela Petra III., a tak je pravděpodobné, že část své odměny si vysloužil nikoliv v ložnici, ale v roli vraha.

Jednička mezi všemi - Potěmkin

Čas plynul a Orlov se pomalu z carevnina života vytrácel (ostatně zajištěn už byl do konce svého života) a na scénu vstoupil již zmiňovaný Potěmkin. A také on po boku carevny bohatl doslova pohádkově. Vždyť mu také nebylo zatěžko udělat pro svoji vládkyni doslova cokoliv. Postavil kašírované vesnice, jen aby měla ze svého vládnutí ještě lepší pocit, ale měl také mnohé další výhody a schopnosti. Nedělal si například iluze, že bude jejím jediným a posledním milencem, a tak když se ho carevna nabažila, neurazil se - patrně to čekal.

Za scénou, a přece na výsluní

Přesto se ale chtěl udržet v Kateřinině výhodné přízni, a tak se z milence stal jakýmsi dohazovačem. Zatímco Orlov získal palác a hodnost generálního zbrojmistra - menší dárky než rozhlehlou nemovitost přitom opojímíme (a nebylo jich málo) - Potěmkin si přišel na takové bohatství, které snad ani není možné vyčíslit. Pozemky, celé vesnice, domy, paláce… Zkrátka: být opravdu tím nejlepším milencem a později skutečným přítelem carevny se vyplácelo.

