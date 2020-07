Nejslavnější deník na světě museli ověřovat vědci. Osud Anny Frankové známe jen díky neznámé sekretářce

Druhá světová válka rozehrála tragickou hru, a to hned na několik frontách. Bitevní pole, politické zákulisí, koncentrační tábory a hon na Židy. To a mnohem víc má na svědomí nacismus s vůdcem Adolfem Hitlerem. Do zájmu historiků a čtenářů se tak dostaly i tak nepředpokládaní autoři, jakým byla třeba mladičká Židovka Anna Franková. Místo hraní si na hřišti byla nucena se schovávat a jediné, co jí zbylo, byl deník, který je v současnosti považován za jednu z nejdůležitějších knih literatury.