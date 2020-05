Děsivá legenda o Devíti křížích: Masakr na české svatbě, na který doplácí řidiči dodnes

Úsek dálnice D1 vedle motorestu Devět křížů je podle legendy prokletý už dlouhých pět století. Traduje se, že v 16. století zde byl zmasakrován průvod svatebčanů jako pomsta z nešťastné lásky. Ušetřena měla být pouze nevěsta, která ovšem kvůli souhře nešťastných náhod zahynula také. Na místě bylo 9 obětí, na jejichž památku byly kříže vztyčeny. Lokalita u obce Lesní Hluboké v okrese Brno-venkov je známá jako úsek s častými dopravními nehodami a to i přesto, že je silnice přehledná.

Legenda se měla odehrát již v 16. století a původně za vším stál jeden dobrý skutek, který byl po zásluze potrestán. Uherský koňský handlíř se vracel ze svých cest a rozhodl se, že si cestu domů zkrátí přes domašovské lesy, kde se však kvůli loupežníkům neodvoážil žádný smrtelník za dne, natož v noci. Bohužel, jak se předpokládalo, obchodníka v noci přepadli loupežníci. Muž prosil o život a doufal, že ho loupežníci ušetří. Nakonc sychtal jen ránu do hlavy a omdlel.

Bezvládně ležícího muže si všimnul místní sedlák z tehdejší obce Hluboká, dnešní Lesní Hluboká a zachránil mu život. Svépomocí ho přivedl na svůj statek, kde se obchodník několik dní krurýroval. Během uzdravování se obchodník zamiloval do sedlákovy dcery a ona do něj. Tady by mohl končit romantický příběh s dobrým koncem, ale nestalo se tak.

Sedlák měl zcela jiné představy o tom, za koho provdá svoji jedinou a krásnou dceru. Bohužel bylo pozdě. Milenci se do sebe zamilovali a slíbili si věrnost.

Ďábelský plán s tragickým koncem

Sedlák se nenechal odbýt a vymslel plán. Obchodníkovi nasliboval, že až si vyřídí všechny potřebné záležitosti v Uhrách a vrátí se zpět s pořádným balíkem peněz, tak nebude bránit jeho lásce s vlastní dcerou. Během roku ale namluvil dceři chasníka z vesnice, který pocházel z dobře situované rodiny a rozhodl, že se za něj mladá dcera provdá. Obchodník, který se vrátil po roční cestě byl natolik zrhzený, že vymyslel ďábelskou pomstu.

Obchodník přemluvil místního hajného, aby mu pomohl zpunktovat pomstu s tím, že nevěsta bude ušetřena. Svatebčané se vraceli z kostela ve Velké Bíteši zpět domů do obce Hluboká a na rozcestí je už čekali zhrzený obchodník a hajný s nabitými zbraněmi. Následoval krvavý masakr, po kterém zůstalo sedm mrtvých. Bohužel včetně nevěsty. Když obchodník zavětřil, že jeho jediná láska je po smrti, obrátil zbraň proti hajnému a následně i proti sobě. Na místě tedy zemřelo děvet lidí. Všichni nešťastníci byli na místě pohřbeni a benediktýni z Rajhradu postavili na jejich počest devět křížů, aby jejich duše našly klid.

Úsek s častými nehodami

Podle legendy je místo každých sto let vysvěceno, ale i přesto je úsek známý častými nehodami, které končí smrtí. Někteří řidiči, kteří havárii auto přežili vypověděli, že těsně před střetem zaznamenali postavu v bílých šatech. Podle legendy to má být ona nevěsta, která nikdy nenašla klid. Silnice je na tomto místě přehledná, ale nehodny končí většinou tragicky. Je to jen mýtus nebo je na legendě skutečně něco pravdivého?

