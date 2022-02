Nevzdělaná manželka krutého diktátora podváděla, sbírala funkce i drahé dary. Život Elena Causescu skončil neslavně

Na počátku svého života neměla Elena Ceaușescu, tehdy ještě Lenuta Petrescu, příliš světlé vyhlídky na velkou kariéru. Jako rolnická dcera neměla dostat lepší než základní vzdělání, se kterým by jistě díru do světa neudělala.

Ona se ale rozhodla, že místo toho, aby spolu s rodiči pečovala o hospodářství, odjede do hlavního města, tedy do Bukurešti, a pokusí se prosadit sama. Sehnala si práci v textilce a začala se poohlížet po dlaších zájmech. Zaujaly ji myšlenky tehdejší zakázané komunistické strany, a tak se k ní jako jedenadvacetiletá přidala. Jistě netušila, že právě tenhle krok poznamená její život doslova do posledních vteřin života.

Budoucí mocný manžel

Členem strany byl v té době už také její budoucí manžel Nicolae, a právě jeho charisma mladé Eleně učarovalo. Nebyl tehdy žádným významným mužem, šlo o vyučeného obucníka, který měl i přes své mládí na kontě i zatčení za podněcování ke stávce i za další činnost proti tehdejšímu režimu jako komunistický aktivista. A navíc - Nicolae byl o celé dva roky mladší než jeho obdivovatelka. Dnes bychom se nad tím jistě nepozastavili, tehdy se ale psal rok 1939 a v Rumunsku panovaly jiné poměry. Muž vedle starší ženy by se pravděpodobně cítil nepatřičně. Elena tak měla před sebou velký úkol. Za prvé upoutat Nicolae, který měl dlouhou dobu docela jiné zájmy, než aby se dvořil své spolustranici, a za druhé “zařídit”, aby jejich pozdější manželství zapadalo do představ společnosti.

A pak přišla válka

Budoucí manželé Ceaușescuovi se znali celých osm let, než došlo na svatbu. Mezitím byl Elenin vyvolený během druhé světové války jako komunista znovu několikrát zatčen, dokonce byl deportován do vyhnanství i do koncentračního tábora. Válku nakonec přece jen přežil a po jejím konci se už svatbě tolik nebránil, i když na ni došlo až v roce 1947 - v té době už byl generálem rumunské armády.

Podvod pro ni nebyl problém

Začala se připravovat svatba a v tu chvíli se znovu naplno objevil problém s věkem budoucí nevěsty, a tak jej Elena vyřešila po svém. V den, kdy svému drahému budoucímu krutému diktátoru řekla své sladké ano, už zkrátka byla “mladší” než ženich. Jak je to možné? Internet ani elektronická evidence v té době samozřejmě neexistovaly, a tak bylo mnohem jednodušší zfalšovat datum narození.

Nevzdělaná, ale vychytralá

Brzy po svatbě začala rychle stoupat kariéra jejího manžela a spolu s ním se tak říkajíc svezla i jeho manželka. Ačkoliv šlo o ženu nevalného vzdělání, vysoké funkce a vynucená láska lidu na sebe nenechala dlouho čekat. Jedna stranická funkce střídala druhou, Elena stoupala na společenském žebříčku rychlostí rakety. Je třeba podotknout, že k tomu měla jisté předpoklady - dokázala poměrně chytře obhlédnout a napodobit styl manželek západních politických osobností, a tak ve světě za ostatními příliš nezaostávala.

Nejen manželka, ale i politička

Jak se ale říká: s jídlem roste chuť. A tak se brzy rozhodla, že jí kariéra první manželky Rumunska nestačí. Chtěla mít svoji důležitou pozici a její manžel, jemuž se zkrátka neodporovalo, zařídil své ženě post místopředsedkyně vlády. Možná, že kdyby se Elena držela více v pozadí, mohla si zachránit život a vyhnout se konci, o kterém jistě v době své slávy nepřemýšlela.

Jenomže Elena byla víc než ctižádostivá a mimo jiné pečlivě pracovala na utvrzování svého i manželova kultu osobnosti. Podařilo se - zanedlouho se pro mnohé stala Matkou národa. Ti, kteří ji znali blíže a věděli, jak nesnesitelnou má ve skutečnosti povahu, si ale mysleli něco docela jiného. Jenomže vyslovit své pochyby o prvním páru republiky znamenalo přinejmenším velké problémy, ale vyloučeno rozhodně nebylo ani vězení či ještě horší tresty.

Krutý konec krutého páru

Mohlo se zdát, že idyla, cesty po světě, nekonečné množství drahých darů a dalších a dalších třeba i čestných funkcí, nikdy nebudou u konce. Jednou ale tahle sláva přece jen uvadla a pád do reality byl víc než krutý. Přišla rumunská revoluce, lidem došla s komunistickým režimem trpělivost a potřebovali si vybít svoji dosavadní frustraci.

Na kom jiném, než na manželském páru, který po dlouhá léta představoval všechno, co tak nenáviděli. Oba dva tak stanuli bok po boku před improvizovaným soudem a i když do posledních chvil nevěřili, že by mohl padnout definitivní rozsudek a navíc by byl také vykonán, byli manželé Ceauseșcuovi 25. prosince roku 1989 jen několik málo minut po vynesení rozsudku popraveni.

