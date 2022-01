Filmová kráska, která šokovala svět vynálezy. Hedy Lamarr překvapila nahotou, ale také genialitou

Zní to jako nepovedený žert, ale opak je pravdou. Rakouská herečka Hedy Lamarr nebyla pouze ozdobou černobílých filmů, ale také vynálezcem. Během své hollywoodské kariéry významně zasáhla svým vědeckým talentem do vývoje moderních technologií. Jakým vynálezem promluvila do podoby dnešní budoucnosti?