Historie letu balónem: Prvními cestujícími byli kohout, beran a kachna. Lidé se totiž báli, že v té výšce nebude možné dýchat

V české kotlině je seznámení se s horkovzdušným balónem celkem jasné, uskutečnilo se roku 1891, kdy vzduchoplavec Surcouf s balónem Výstava podnikl první volný let. Přistál tenkrát na louce blízko hostince Na zelené lišce na Pankráci. Jak ale vypadaly pokusy o let balónem v jiných částech světa? Ne všude se setkaly s úspěchem a neskončily katastrofou!

Když spadl jeden z prvních balónů do pole vedle vesnice, byl zničen vidlemi

Nejstarší zmínky o prvních vzduchoplavcích sahají až do starověké Číny, ale nejsou o nich bohužel dochovány žádné důkazy. Myšlenka balónu prý vznikla z lampiónových průvodů, které se v Číně často konaly, a tak se stávalo, že lampión nahřívaný lihovým kahanem někomu z ruky uletěl. To se Číňanům tak zalíbilo, že se rozhodli z nehody udělat rituál a vznášejícími se lampióny doprovázeli duše mrtvých přes moře.

Z Číny do Peru

Další spekulace o letech balónem sahají do Peru, konkrétně na jihoamerickou planinu Nazca. Existencí balónů by se totiž dalo vysvětlit, jak by obyvatelé věděli o obrazcích, které na planině vznikly a viditelné byly pouze z výšky. Tyto obrazce vznikaly mezi lety 700 př.n.l. až 900 n.l. a pečlivě je zkoumal archeolog Jim Woodman.

Zbytky velkých ohnišť

Ten se svým týmem dokonce objevil na obrysech některých obrazců zbytky velkých ohnišť, které mohly sloužit jako místo k plnění balónů. Dalším důkazem jsou vyobrazené balóny na zbytcích keramiky indiánského kmene, který planinu obýval. Létající stroje, jak indiáni balóny nazývali, se dle některých informací používali k rituálním pohřbům panovníků.

První boj za pomoci balónu

V boji byly poprvé balóny použity na konci 1. století našeho letopočtu, když bojovali staří Římané s Dáky. Římský císař Domicián šel ve velké přesile proti dáckému králi Decébalovi, který se ho snažil létajícími příšerami vystrašit. K lehkým konstrukcím bylo přichyceno hedvábí nafukované horkým vzduchem a strašidelná hlava frkala z nozder kouř. Nutno dodat, že když to Římané viděli, dali se na ústup. Nakonec však po informaci, jak byli podvedeni, porážku dokončili.

Slavná náhoda bratří Montgolfiérových

Opravdový horkovzdušný balón však vznikl ve Francii díky bratrům Montgolfiérovým, kteří vlastnili jednu z největších výroben papíru. Jedna teorie říká, že jeden z bratrů si sušil oblečení se svou milou u krbu a jí se tak nádherně začala zlehka nadzvedávat spodnička, že se začal zamýšlet nad tím, jak využít toho, že teplý vzduch nadnáší. Ta druhá vypráví o tom, že bratři vysypávali velký papírový pytel odpadků do ohně, ten začal stoupat a málem jim odletěl z rukou. Bratry tak napadlo ho připevnit na plechový podnos se žhavým uhlím, začali přikládat a první horkovzdušný "balón" opravdu chvilku letěl. Na své myšlence začali okamžitě pracovat a vznikl balón o průměru 12 metrů, který 5. června 1783 uletěl 2 kilometry za deset minut ve výšce 2 000 metrů nad zemí.

Věčný rival a jeho fiasko

Vtipné je a za zmínku určitě stojí, že s nimi v té době soupeřil profesor Jacques César Charles s balónem na vodík. Ten měl také úspěšný let jen o pár týdnů později, bohužel však o svůj létající stroj vzápětí přišel. Když přistál v nedaleké vesnici, její obyvatelé si mysleli, že se na ně snesla z nebe zrůda a balón probodali vidlemi.

Zvířata na palubě

Největšího rozkvětu se však dostalo letu balónem poté, co se 9. září 1783 před Ludvíkem XVI. a několikatisícovým davem vznesl modrý balón s královskými znaky a třemi zvířaty v koši. Když se kachna, kohout a beran vrátili v pořádku a lidé se tak utvrdili v tom, že i v takové výšce se dá dýchat, bratři Montgolfiérové se stali hvězdami.

