Humří muž s ohromnou silou šokoval i bavil publikum. Rodina ho znala jako opilce a násilníka, kterého musela umlčet

Všichni jsme zvyklí mít na každé ruce pět prstů. Vždyť tak je to normální. Grady Stiles ale patřil mezi lidi, kteří žijí ve zdánlivě jiném světě, kde naše pravidla jednoduše neplatí. On i další členové jeho rodiny byli totiž postiženi chorobou, nazvanou ektrodaktylie, tedy poruchou vývinu prstů na rukou či nohou. Někteří lidé se potýkají s těmito problémy na jedné končetině, jiní jsou postiženi více. Grady se musel v životě smířit s tím, že ani jedna z jeho rukou ani nohou nejsou normální, místo prstů měl jakési drápy nebo snad klepeta. Možná to měl přece jen o něco málo jednodušší, protože tak v jeho rodině vypadali i další.

Z nouze udělali živobytí

Stilesovi se rozhodli, že nemá cenu sedět doma a plakat, když se stejně nedá dělat nic jiného, než se se svojí odlišností smířit. A tak se rozhodli udělat ze svého postižení výhodu a zdroj příjmů, což bylo ještě v první polovině minulého století, kdy se Grady narodil, docela dobře možné. A tak se rodina humřích lidí, jak se jim říkalo, vydala z rodného Pittsburghu do dalších měst USA. Jejich vystoupení se brzy stala velmi populární a rodina docela dobře vydělávala. Byla to satisfakce za všechna omezení, která je vinou jejich postižení v životě trápila.

Humří silák ohromoval diváky

Gradyho rodina “zařadila do programu”, když oslavil sedmé narozeniny. Obdiv diváků si získal hlavně nevšední silou, kterou i přes postižení všech svých končetin oplýval. Dokonce sklízel i obdiv u žen, což v životě nečekal. A tak se stalo, že se muž s humříma rukama i nohama oženil a se svojí manželkou zplodil dokoce čtyři děti. Je těžké soudit, zda k jeho radosti nebo zklamání dva z těchto potomků trpěli stejnou vadou jako jejich otec. Ten ale neváhal a rozhodl, že i oni budou pokračovat v založené rodové tradici a jejich odlišnost bude bavit diváky na cestách po Spojených státech. Odporovat svému otci patrně nemohli, protože o Gradym bylo známo, že je neurvalec, alkoholik, hrubián a tyran, který pro zlé slovo a dokonce ani pro ostrou ránu nešel daleko.

Tyran a násilník neměl s rodinou slitování

O Gradyho násilnických sklonech věděla nejvíce jeho rodina - manželka často trpěla jeho výbuchy vzteku i fyzickým násilím. Muž používal svoje deformované ruce jako účinný mučicí nástroj a kdo se jim nevyhnul, hořce litoval. Bohužel se to nepodařilo ani snoubenci jeho dcery, který se rozhodl, že svoji vyvolenou odvede z otřesného prostředí a od jejího otce. Jenže to se Gradymu vůbec nelíbilo, a tak celou situaci vyřešil po svém. Mladého muže jednoduše zastřelil, aniž by toho později u soudu alespoň zalitoval. A trest? Patnáct let podmíněného trestu a domácí vězení - to všechno kvůli jeho postižení, na které nebyly věznice připraveny. To jeho rodině rozhodně moc nepomohlo.

Chvíle klidu vystřídalo další násilí

I když se Grady na chvíli uklidnil, netrvalo to dlouho a “humří muž” znovu začal terorizovat svoji rodinu. To už mu ale bylo kolem padesáti let, psal se rok 1992 a děti dospívaly. Jejich matka v nich tedy měla oporu, a tak se jednoho dne spolu se synem Glenem, kterého si přivedla z prvního manželství, rozhodli udělat tomu všemu rázný konec. Sami se ale k velkému kroku, který plánovali, neodhodlali. Po delší úvaze proto nabídli teprve sedmnáctiletému mladíku ze sousedství poměrně tučnou odměnu za Gradyho vraždu. Mladík Chris, který tyrana znal a dobře věděl, jak trápí lidi ve svém okolí, tenhle úkol přijal.

Škodil i po smrti

Grady byl mrtvý, ale lidem z jeho okolí to život nijak neulehčilo. Vyšetřování prokázalo vinu jeho ženy i nevlastního syna, stejně jako samotného Chrise, který nakonec přece jen vystřelil. Zatímco Grady byl kdysi za vraždu odsouzen k domácímu vězení, jeho vrazi dopadli daleko hůř. Chris byl odsouzen na 27 let, Gradyho žena Maria na 12 a Glen dokonce na doživotí. Kromě Glena jsou dnes oba odsouzení znovu na svobodě. Jaký je to ale život po zkušenostech s tyranským humřím mužem a z vězeňské cely? A jaký by byl život Gradyho, kdyby se nenarodil se vzácnou genetickou poruchou?

Můžeme se jen dohadovat, jestli šlo o zlého muže z podstaty jeho povahy, nebo jej k takovým činům dovedly životní zkušenosti. Nic z toho se už nedozvíme…

Zdroj: historyofyesterday, allthatsinteresting, en.wikipedia

KAM DÁL: Mrtvice: S prevencí pomůže oblíbený druh sušeného ovoce