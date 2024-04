Jak svést ženu či muže? Podívejte se, jak snadné to je v podání mistrů

Mnozí lidé se o to snaží, ale umění svádění je pro opravdové mistry. Jen oni v něm vynikají natolik, že mohou mít v podstatě jakoukoli ženu či muže. Vybrali jsme čtyři největší svůdníky z naší historie, kteří by o svých technikách mohli napsat hned několik knih. Kdo vás napadne jako první? Ano, správně!

Giacomo Casanova

Nelze začít jinak než slavným italským dobrodruhem z 18. století, jehož jméno doslova ztělesňuje umění svádění. Casanova pocházel z Benátek, kde již od útlého věku demonstroval svou intelektuální mysl vybavenou bystrým vtipem. Jak stárl, tyto vlastnosti se kombinovaly s neukojitelnou touhou a zvědavostí vůči ženám. „Pěstování čehokoli, co přinášelo potěšení mým smyslům, bylo vždy hlavní záležitostí mého života,“ napsal Casanova. „Nikdy jsem nepovažoval žádné povolání za důležitější. Vždy jsem měl pocit, že jsem se narodil proto, abych miloval opačné pohlaví.“

Jak jeho sláva rostla, rostly i zářezy na „pažbě“. Velký svůdce kdysi tvrdil, že se miloval s více než 130 ženami, od aristokratek po jeptišky. Své sexuální eskapády velmi podrobně zdokumentoval ve své autobiografii Histoire de ma vie (Příběh mého života). Jaké bylo tedy jeho tajemství? Hledal ženy v nesnázích, které by mohl „zachránit“, pomohl jim a následně je svedl. Zasypával je pozorností, svůdnými slovy a extravagantními dárky a použil mnoho dalších technik, které měl v repertoáru. Dříve či později ho však aférka přestala bavit, takže si našel novou.

Královna Kleopatra

Egyptu vládla přes 20 let. Kleopatra, oddaná své zemi, byla připravena zajít jakkoli daleko, aby ji ochránila. Jak rostla hrozba Říma, rozhodla se faraonka spojit se s impériem pomocí síly svádění. Díky románkům s římskými generály Juliem Caesarem a Markem Antoniem dokázala upevnit svou moc tím, že uchvátila srdce nejmocnějších mužů té doby. Jak to udělala? Kleopatra, proslulá svou krásou, spojila tyto přírodní dary s řadou okouzlujících rituálů a dramatických scénických umění.

Jedním z nich bylo, že se prakticky nahá srolovala do koberce (nebo pytle v závislosti na překladu) a rozmotala se v soukromém sídle Julia Caesara. Historie nám říká, že tento krok fungoval! Poté, co byl Caesar zabit, se spojila s jedním z jeho generálů, Markem Antoniem. Kleopatra se opět obrátila ke své schopnosti svádění a udělala na něj skvělý dojem tím, že vplula do města Tarsus na palubě extravagantně zdobené lodě oblečená do šatů řecké bohyně lásky Afrodity.

K tomu si přidejte její zálibu v koupání v kokosovém mléce, které údajně dodávalo její pokožce neodolatelnou záři, a Říman byl lapen. Moc platné jí to ale nebylo. Egypt brzy zachvátil zmatek a Caesarův adoptivní syn a dědic Octavianus si přišel pro Kleopatřinu hlavu. Údajně zemřela na uštknutí jedovatým hadem.

Lord Byron

Anglický romantický básník, kterého mnoho lidí popisovalo jako šíleného, neměl srdce pouze na stránkách svých knih. Byron byl považován za jednu z vůdčích postav romantického hnutí 19. století, zároveň miloval ženy a měl nenasytný sexuální apetit. Byron prý vládl spalujícím intelektem a jeho pouhá přítomnost byla pro dámy elektrizující. Ženy vzrušením omdlévaly a v podstatě samy se mu vrhaly do postele.

Jeho zálety vedly k několika nemanželským dětem, přičemž jeho jedinou legitimní dcerou byla Augusta Ada Byron, která se stala první počítačovou programátorkou na světě. Jedním z nejslavnějších Byronových děl byla epická nedokončená báseň s názvem Don Juan. Ztvárnil jeho život jako legendárního svůdce, bohužel umělec se zralého věku nedožil. Zemřel ve věku 36 let na horečku během bojů v řecké válce za nezávislost.

Kateřina Veliká

Byla jednou z největších vládkyň historie, vládla Rusku asi 34 let a stála na počátku „zlatého věku“. Inteligentní, nemilosrdná a ambiciózní žena rozšířila hranice Ruska, podporovala umění a restrukturalizovala mnohé zákony, čímž Rusko nastartovala a umožnila mu stát se globální velmocí. Její milostný život byl přitom stejně dobrodružný a zdá se, že si ji takto historie zapamatovala, stejně jako její úpěchy coby carevny.

Během svého života měla mnoho milenců a byla známá svou sexuální nezávislostí. To dalo vzniknout několika fámám, které často vytvořili a rozšířili její četní žárliví a misogynní mužští rivalové. Cílená pomlouvačná kampaň byla tak úspěšná, že dodnes kolují legendy o jejím sexuálním životě.

Ať to bylo jakkoli, sex opravdu používala jako nástroj k získání, rozšíření a upevnění své moci. Spojila se s úspěšnými vojenskými generály a admirály, protože věděla, že se jí to vyplatí. Na oplátku je zasypala dary, tituly a bohatstvím i poté, co je vyměnila. Byla neuvěřitelně štědrá ke všem svým milencům, z nichž nejznámějším byl důstojník Grigorij Potěmkin. Poté, co skončil jejich romantický vztah, zůstal Potěmkin zapojen do jejího milostného života, vybíral a prověřoval její nové milence, aby zajistil, že mají fyzické i duševní kvality.

Zdroje: history.co.uk, smithsonianmag.com, britannica.com, worldhistory.org

KAM DÁL: Špatně mu diagnostikovali rakovinu. Albert dostal obrovskou dávku radiace, aniž by o tom věděl.