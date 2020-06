Krásná a křehká Lucrezia Borgia byla dcerou papeže i milenkou vlastních bratrů

Krásná, mladá a chytrá - co víc si může otec přát. Ideální dcera pro výhodné sňatky

Kardinál Rodrigo de Borja si s nemanželskými hrátkami velkou hlavu nedělal, ostatně k těm manželským se vzhledem ke kněžství neměl šanci dostat. Kromě matky Lucrezie a jejích bratrů měl ve svém životě i mnohé další ženy. Ostatně ani jeho původ nebyl tak docela bez vady, když jeho rodiče byli bratranec se sestřenicí. Tehdy se na to ale tak nehledělo. A tak ani tyto “drobnosti” nebránily tomu, aby se v roce 1492 stal papežem - a svůj úřad si patřičně užil. Do vážených funkcí obsazoval své příbuzné a celibát mu byl cizí i v papežské funkci. K dobru je ale třeba mu připsat boj proti inkvizici.

První sňatek ve třinácti letech

Sama Lucrezia žila v dětství u sestřenice svého otce, ale s rodinou, tedy s matkou a svými bratry Juanem, Cesarem a Jofrém se stýkala, ostatně ani papež nezapíral, že jde o jeho vlastní děti. Měl také docela jasnou představu o tom, čím mu může být křehká inteligentní dívka prospěšná. Výhodný sňatek - nebo snad sňatky - mu měly pomoci v politice. A tak nečekal dlouho a prvního sňatku se Lucrezia dočkala již ve třinácti letech.

U oltáře vedle ní stál třicetiletý muž, v té době již vdovec, hrabě Giovanni Sforza. Jak by se dalo čekat, manželství to ale nebylo nijak šťastné, dokonce prý zůstalo nenaplněné, a tak o potomcích nemohla být řeč. Hovořilo se o impotenci hraběte Sforzy, mnohé ženy ale prý mohly dosvědčit opak. Sám Sforza naopak veřejně prohlašoval, že se jeho žena dopouští incestu nejen s vlastními bratry, ale dokonce i s vlastním otcem. Nicméně papež má vždy pravdu, a tak bylo manželství nakonec přece jen zrušeno.

Milenec prý spadl do řeky

Lucrezia žila dál, dokonce se skutečně zamilovala a otěhotněla. Její vyvolený ale nebyl rodině po chuti a její bratr jej ze žárlivosti odstranil z cesty. Mladý muž prý spadl do řeky, kde se utopil. Pravda byla ale trochu jiná, jak ke zranění, které utrpěl, tak i k pádu do Tibery mu Lucreziin bratr dopomohl. Tou dobou byla těhotná Lucrezia prohlášena za neposkvrněnou pannu. Později papež, tedy otec Lucrezie, prohlásil, že otcem jejího prvního dítěte je její bratr Caesar, asi aby všechno zůstalo v rodině. Navíc - skutečný otec nebyl dostatečně urozený. Inu začátek novověku dokázal zázraky…

Milovaný manžel

Už jako matka se Lucrezia podruhé vdala a svého manžela Alfonse Aragonského dokonce snad i milovala. Nebylo by divu, šlo o krásného mladého muže, navíc podle otcova výběru, takže chudobou a nedostatkem vlivu manželé jistě netrpěli. Pro rod Borgiů ale rozhodně šlo o sňatek výhodný (jak také jinak), protože tímto byli propojeni s Neapolí a Španělskem. A to se může vždy hodit.

Pak ale přichází zvrat, papež se proti Španělsku spolčil s Francií a zeť se už nehodí, navíc když se proti takovému chování vlastního tchána ještě ohradí. Sestřina láska se opět nelíbila ani jejímu bratru Caesarovi, který k ní měl patrně opravdu nezdravý vztah. A tak našel svůj konec i Alfonso, aniž by kdo přemýšlel o štěstí nebo neštěstí té, kterou jen využívali.

Láska až do smrti

Netrvalo dlouho a přišel další sňatek. Tentokrát byl papežovým vyvoleným Alfonse d’Este, s nímž se novomanželka prvně setkala až několik měsíců po svatbě, o níž se díky orgiím, které byly součástí oslav, mluvilo ještě dlouho. Novomanžel na ni ale chyběl, svatba se konala v zastoupení. I přesto ale šlo o šťastné manželství, které vydrželo osmnáct let, až do Lucreziiny smrti po porodu svého osmého dítěte, které bylo v tomto manželství počato.

S posledním manželem se Lucrezia přestěhovala do Ferrary a začala překvapivě docela jiný život. Stala se součástí kulturního dění na panství, dvůr spokojených manželů byl plný umělců i učenců, sama Lucrezia žila velmi zbožným životem. Jaká změna oproti předchozím orgiím a incestním vztahům… Ani tady se jí ale pomluvy nevyhýbají, a tak jsou mnozí přesvědčeni, že znají pravý důvod pobytu těchto mužů na jejich dvoře. Zdá se ale, že Lucrezia opravdu otočila list a její život se docela proměnil. Jako důkaz svého přerodu dokonce nechala založit klášter.

Na Lucrezii vlastně nezáleželo

Osudy Lucrezie Borgie jsou dodnes nejasné. Historické doklady a zvěsti, pověsti i další literární a divadelní díla vykreslují Lucrezii ve světle, které snad ani není možné brát doslovně. Určitě nešlo o ženu, které by byl život se vším, co nabízí, cizí. Na druhou stranu se stala loutkou v rukách svého otce, prostředkem k zisku dalšího vlivu na územích, která bylo nutné ještě politicky dobýt. Jak by její život vypadal, kdyby nebyla dcerou papeže?

