Plněná paprika s rajskou omáčkou je klasika. Je ale načase vykouzlit i další vynikající variace

Základní recept na plněné papriky asi známe všichni - mleté maso s vajíčkem, ochucené najemno nakrájenou cibulí, solí a pepřem musíme dobře promíchat, aby se chutě spojily a výsledek byl dokonalý. Pokud je to nutné kvůli konzistenci, nic nezkazíme hrstkou strouhanky - ale opatrně, směs nesmí být příliš tuhá. Některé kuchařky do náplně přidávají také vařenou rýži, výsledné jídlo pak dostane ještě další rozměr. Touto směsí následně naplníme papriky, kterým jsme předtím odřízli vrchní část a zbavili je semínek, jež by v opačném případě neudělaly dobrou službu. Jakmile je hotovo, mohou přijít papriky potřené olivovým olejem do pekáčku a trochu podlité a přikryté a do trouby, kde si pobudou přibližně půl až tři čtvrtě hodiny, podle toho, jak velké jsme vybrali.

Klasická omáčka

Mezitím si nakrájíme cibuli, osmažíme na oleji, přisypeme papriku, zaprášíme moukou a jakmile jsou papriky hotové, zalijeme vše jejich výpekem, můžeme doplnit vodou nebo lépe hovězím vývarem. Okořeníme bobkovým listem a novým kořením. Vše přibližně deset minut povaříme a pak přijde na řadu rajský protlak, který je třeba také mírně provařit. Podle chuti přisladíme a dokyselíme tak, jak je rodina zvyklá. Když je připraveno, dáme do omáčky ještě na několik minut prohřát papriky a je hotovo. Podávat můžeme s rýží nebo i s knedlíkem či kuskusem, podle toho, na co budeme mít větší chuť.

Středomořská variace

Kromě tohoto běžného receptu si ale můžeme s náplní pohrát a vytvořit tak docela jiné jídlo na stejném principu. Místo mletého masa můžeme například použít kuskus, který připravíme podle návodu, což je otázka pouhých několika minut. Do hotového kuskusu potom můžeme přidat na malé kousky nakrájená rajčata, mozarellu a bazalku, osolit a opepřit, pokud bychom chtěli ostřejší variantu, přidáme na špičku nože feferonku. Směsí naplníme papriky a potřené olivovým olejem pečeme v troubě - tentokrát stačí přibližně dvacet minut - kuskus je vlastně hotový, není tedy nutné jej propékat, opečeme jen papriku zvrchu. K této variantě se z příloh nejlépe hodí brambor, ale pokud se bez něj obejdete, jde v podstatě o jídlo, které ani přílohu nevyžaduje.

Do třetice se sýrem

Pro milovníky sýrů máme připravenu ještě jednu variantu plněných paprik. Tentokrát na tři paprikové lusky budeme potřebovat jeden rohlík, přibližně 25 dkg strouhaného sýru, jedno vajíčko, asi tři lžíce mléka (podle odhadu a potřeby) a koření - sůl pepř a bylinky podle chuti. Výborné je v této variantě oregano, ale pozor, může být poměrně výrazné. Místo bylinek můžeme použít i česnek. Stejně jako v minulém případě pečeme kolem 20 minut. Pro tuto variantu je lepší použít papriky, které je možné do pekáčku “postavit” tak, aby byl otvor, jímž jsme papriky plnili, nahoře. Sýr se samozřejmě bude rozpouštět a pokud papriky položíme, má snahu vytékat. Ani tato varianta nutně nepotřebuje přílohu, ale není nemožné doplnit porci bramborem nebo třeba i bramborovou kaší, případně výborně poslouží i opečený toastový chléb.

