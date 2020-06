Některé děti dostávají opravdu šílená jména. Občas to vypadá na pomstu rodičů

Představte si situaci, kdy očekáváte přírůstek do rodiny, sedíte doma a jako budoucí rodiče přemýšlíte o jméně toho, jehož příchod očekáváte. Ať už to má být holčička nebo chlapeček, jistě chcete, aby vstoupil do života s tím nejkrásnějším jménem. A pak vás napadně to nejlepší a nejúžasnější jméno ze všech: bude se jmenovat Egypt! Že to není možné? Bohužel je - a není to to nejhorší…

Ne, že by se zvláštní jména potomků nenašly i mezi “normálními” lidmi, ale zdá se, jako by se hlavně celebrity předbíhaly v tom, kdo vymyslí svému následovníku to opravdu nejšílenější a někdy snad i nejhorší jméno.

Vezmu mapu a hledám jméno

Jak jinak si vysvětlit třeba právě malého Egypta, kterého má doma zpěvačka Halle Berry. Když už jsme u toho zeměpisu - na mapě se zjevně inspirovala i Kim Kardashian, jejíž nejmladší holčička dostala opravdu neobvyklé jméno Chicago. Ostatně ani její naopak nejstarší dcera by si svoje jméno asi sama nevybrala. Jmenuje se North West, tedy Sever Západ (West je v tomto případě příjmení po tatínkovi). Umíte si představit zdrobnělinu takového jména?

Dítě jako květinka

Jiné známé osobnosti zase zabrousily do přírody a nechaly se inspirovat její krásou nebo zajímavostmi. A tak má například Nicole Kidman holčičku Sunday Rose, tedy Nedělní Růži. Jak jí asi mohu říkat doma - a jak ji budou oslovovat její přátelé v dospělosti? Je ale třeba podotknout, že toto rozhodně není to nejhorší jméno, jakého se mohla malá Nedělní Růžička dočkat.

Jistě nádhernou květinku má doma také známý kuchař Jamie Oliver, jehož rady hltají ženy doslova po celém světě. Jedna z jeho dcer se jmenuje Daisy Boo, tedy v překladu Krásná Sedmikráska. Ani jeho další dvě dcery se ale nemusí spokojit s obyčejným jménem. V přírodě našli rodiče inspiraci i při vymýšlení jména Petal Blossom Rainbow. Pro ty z nás, kteří neovládají angličtinu tak dokonale je třeba dodat, že se slečna Oliverová jmenuje Duha okvětních lístků. Není to už přece jen trochu moc? Jamie Oliver s manželkou si to patrně nemyslí, a protože se jim narodily dcery tři, nenechaly ani tu poslední stranou. Tady se pro změnu projevila tatínkova láska ke kuchyni a vaření, když zvítězilo jméno Poppy Honney, v překladu Makový med.

Trochu vědy i zábavy

Příroda je sice báječná inspirace, ale ani věda není k zahození. Své o tom ví i zpěvák Pharrell Williams, který svého syna pojmenoval Rocket, tedy Raketa. Po více než neobvyklém jménu pro svého potomka sáhl ale i již poněkud starší otec Nicolas Cage, jehož láska ke komiksovým hrdinům je patrně tak velká, že i svého syna pojmenoval Kal-El. Milovníci tohoto žánru jistě vědí, pro ty ostatní je třeba vysvětlit, že právě toto kryptonské jméno nosil Superman, na naší planetě známý jako Clark Kent…

Z našeho kraje

Světové celebrity se zkrátka často nespokojí s ničím obyčejným - a to ani při výběru jména svého dítěte. Jen jde o to, jakou službu mu tím prokáží. Mezi našimi známými osobnostmi se najde také několik výstřelků. Stále jde ale o “nomrální” jména, jen méně používaná, či zapomenutá. Do této kategorie patří například Kordula herce a politika Martina Stropnického. Narážka na toto neobvyklé jméno se dokonce objevila v jednom z dílů seriálu Kriminálka Anděl, kde otec malé Kordulky hrál. Mnozí zdejší známí lidé se častěji uchylují ke kombinaci dvou křestních jmen, jako třeba Nelly Sofie a Charlotte Ella Gottovy. Aňa Geislerová ale šla možná ještě o kousek dál a pro svého syna zvolila jména Bruno Fidelius.

Kde je hranice?

Pokud bychom ale hledali to opravdu nejšílenější jméno, měli bychom se obrátit pro radu na Eltona Muska. Ten dokázal vymyslet něco, co patrně nikdo jiný napodobovat nebude. Jeho novorozoený syn dostal jméno X Æ A-12. To už ale bylo moc i na úřady a číslovku ve jméně nepovolily. Nebyl by to ale právě tento tatínek, kdyby si s úředním šimlem neporadil. Číslo “12” tak jednoduše jen zapsal římskými číslicemi. No řekněte, kdo by nechtěl mít doma maličkého X Æ A-XIIčka?

