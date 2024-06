Nešťastná láska a dvorské intriky. Příběh důvěrnice milenky korunního prince

Ačkoliv nebyl korunní princ Rudolf příliš velký krasavec, ženy jej považovaly za přitažlivého a vyhledávaly jeho společnost. Jeho náručí prošla řada milenek. Mimomanželská láska se mu však stala osudnou. Když mu bylo třicet let, spáchal se svou milou Mary Vetserovou sebevraždu. Celé tragédii se začalo přezdívat mayerlingská aféra.

Sebevražda milenců

Jádrem aféry bylo násilné odloučení obou milenců. Marii uvěznili a hlídali v jejím bytě, ale díky hraběnce Larischové, která jí posílala milostná psaníčka od Rudolfa, zůstali zamilovaní v kontaktu. Právě ona byla jejich důvěrnicí a jejich poslíčkem lásky. Zpočátku se zdráhala jim pomáhat, ale princ tolik naléhal, že se nakonec nechala přemluvit.

Díky hraběnce se oba znovu setkali v loveckém zámečku v Mayerlingu. „Dala se korunním princem přemluvit a pomohla Vetserové k útěku a k setkání s ním,“ uvádí kniha Aféry a skandály Habsburků. Netušila, že si touto službičkou podepsala ortel, protože Marie se domů již nevrátila. Milenci se rozhodli se vším skoncovat. Celá katastrofa vyústila v dobrovolnou smrt obou mladých lidí.

V dopisu na rozloučenou mladá dívka píše: „Milá Marie! Odpusť mi všecko utrpení, jež Ti způsobím svým činem. Děkuji Ti za všechno, co jsi pro mne udělala. Kdyby Ti měl být život po tom, co jsme učinili, příliš těžký, následuj nás. Je to to nejlepší, co bys mohla udělat. Tvá Marie.“

Na plese

Proč ale dívku potrestali a zakázali styk s jejím milým? Jednou se konal velkolepý ples v Hofburgu, kam zavítala i císařská rodina. Přišla také krásná Vetserová a všichni na ni hleděli jako na zjevení. „Usmála se na Rudolfa, jenž ji oslovil, ale když míjela korunní princeznu, šla mimo, pohlédla na ni a nepozdravila. Oči obou dam se setkaly a bylo mi řečeno, že to bylo, jako by se potkali dva tygři připravení ke skoku,“ svěřuje se hraběnka Larischová v knize Moje minulost.

V tu ránu začaly mít klepny posvícení a do rána o tomto skandálu věděla celá říše. Pyšnou princovu milostnici rodina potrestala odloučením od prince. Zavřeli ji v pokoji na sedm západů a bratři a matka ji hlídali jako ostříži. Ona si však nakonec našla cestičku, jak se z vězení osvobodit a setkat se s princem.

Na koho padla největší vina

Nejvíce při skandálu figurovala Larischová a právě ji nejvíce potrestali. Její přívětivé vztahy se dvorem a s císařovnou Alžbětou náhle jako by vyšuměly a přítomnost této mladé ženy byla ve Vídni najednou nežádoucí. „Marně prosila Larischová o audienci u císařovny. Nebyla přijata,“ uvádí kniha o habsburských aférách. Stala se nežádoucím psancem a bývalí přátelé se na ni dívali skrz prsty.

Časem se tragické události začalo přezdívat mayerlingská aféra, protože se vše odehrálo ve městě Mayerling. Klepny vše převrátily vzhůru nohama a ze smrti milenců se vytvořil spletenec lží a nepravostí. Proto se ke konci života Larischová snažila očistit svoji pošramocenou pověst tím, že sepsala vlastní nepřekroucené svědectví o tomto příběhu.

