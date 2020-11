O nádhernou vědkyni Hedy Lamarr se muži prali. Podle její tváře byla vytvořena animovaná Sněhurka

Budoucí hvězda filmového plátna se narodila do dobře situované rodiny. Otec byl ředitelem banky a matce pianistce kolovala v krvi šlechtická krev. Hedy byla dítě snů každého rodiče. Učila se na výbornou, hrála na klavír a mluvila třemi jazyky.

Černovlasá Hedy rostla odmala do krásy. Kromě rozkošného obličeje řadě svých spoluvrstevnic imponovala chytrostí a vzděláním. Po skončení střední školy začala studovat herectví v Berlíně a poprvé před kamery se postavila v šestnácti letech.

Erotické scény Hedy vynesly do hereckého nebe

Hedy moc dobře věděla, že se musí zapsat do povědomí lidí tak, aby na ni už nikdy nezapomněli. Psal se rok 1932 a začínající herečka s uhrančivýma očima natočila film pod taktovkou českého režiséra Gustava Machatého. Ve filmu Extase se Hedy svlékla a předvedla řadu žhavých a erotických scén. Svým počínáním pohoršila i Adolfa Hitlera. Mladičké krásce to však bylo jedno. Film Extase ji vynesl do hollywoodských výšin.

Bouřlivý život plný excesů

Hedy byla za svůj život dohromady šestkrát vdaná a hned napoprvé to byl velký krok vedle. Prvním manželem herečky byl o třináct let starší zbrojařský magnát Friedrich Mandl, který byl chorobně žárlivý a jejich manželství bylo dopředu odsouzeno k zániku. V pouhých třiadvaceti letech byla již rozvedená a rozhodla se zkusit štěstí v Americe.

V Hollywoodu se okamžitě stala prvotřídní hvězdou. Novináři Hedy považovali za nejkrásnější herečku stříbrného plátna. Podle její tváře byla namalována Sněhurka v kresleném filmu Walta Disneyho. Herci doslova šíleli z její krásy a byli schopni udělat vše pro to, aby si mohli zahrát po boku nádherné Hedy. Jenomže nic netrvá věčně..

Nikdy se nesmířila se stářím a mizející krásou

Hedy Lamarr ukončila svoji hereckou kariéru v roce 1958 a její poslední rozvod se odehrál v roce 1965. Od té doby se přestala objevovat na veřejnosti a stáhla se do ústraní. Na sklonku života kdysi obdivovaná herečka pomalu ztrácela zrak, trpěla depresemi a nikdy se nesmířila s tím, že její krása je nenávratně pryč. Hedy Lamarr zemřela na Floridě na selhání srdce ve věku 85 let.

