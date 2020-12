Od cyklistiky k létání. Bratři Wrightové ovládli nebe, ale několikrát riskovali svoje životy

Bláznivých pokusů o létání se zabývalo obrovské množství vynálezců, nadšenců, ale také lidí, kteří neměli žádné povědomí o fyzikálních zákonech. Stačí si vzpomenout na krutý záběr muže přesvědčeného, že jeho konstrukce křídel ho povznese do nebe, když skočí z prvního patra Eiffelovy věže.

To se pochopitelně nestalo a jeho pokus skončil tragickou smrtí. Podobných bláznů bylo opravdu mnoho, ale za dobytím vzdušného prostoru se pouštěly také osobnosti, jež věděly, co dělají. Mezi nimi byli hlavně bratři Wrightové, kteří nakonec dali světu první letadla. Co si revolucionáři v letecké dopravě museli zkusit, než uspěli?

Odlet a přistání

Opustit pevnou půdu pod nohama pomocí stroje bylo v té době jedním z největších technologických úkolů. Když se to 17. prosince 1903 doopravdy stalo, svět započal kapitolu, která zásadně změnila vše, co bylo do té doby představitelné. Dvouplošník Wright Flyer vyletěl přesně v 10:35 h. a letěl 12 sekund, za kterých dokázal překonat vzdálenost 36,6 metru.

Na pobřeží Severní Karolíny tento historický okamžik sledovalo pět lidí, kteří viděli, jak bratři Wrightové dotáhli se sebezapřením dlouholetý sen, který odstartoval nevinným dárkem od otce, což byla hůlka poháněná dvěma vrtulemi v letu se soustavou gumiček. Dětský dárek tak potřebovali přeměnit na vynález letadla.

Oba muži se pustili do vědeckého studia a nevynechali nic, co by se létání mohlo dotýkat. S precizností zdokonalovali vzdělání, aby se jejich sen nerozplynul. Vše však začalo s cyklistikou.

Jízdní kola

O podnikavém talentu bratří Wrightů nelze nehovořit. Jejich idea konstrukce létajícího prostředku však finančně stál na jiném a velmi zajímavém obchodním projektu. Prodávali, opravovali a konstruovali jízdní kola. Zároveň se díky těmto zkušenostem dozvěděli základní prvky, které následně úspěšně přetavili v konstrukci letadla.

Věděli totiž, že kolo je sice důležité rozjet, ale zároveň je velmi podstatné ho umět dobře ovládat. Při vynalézaní letadel tak opakovali stejnou myšlenku. Stroj chtěli ve vzduchu umět dobře ovládat. K inspiraci sledovali let ptáků, od kterých si brali tvary křídel, které následně zkoušeli v praxi ve 200 podobách.

Úplné začátky se vážou na kluzáky řízené pomocí šňůr ze země, na nichž oni sami létali. Od roku 1900 pro letecké zkoušky a ladění detailů využívali právě pobřeží v Severní Karolíně. Propočty, pokusy, úpravy křídel, učit se celý stroj ovládat, to všechno byla dřina plná neúspěchů a nedodělků. Vše bylo potřeba vyzkoušet, než do stroje nainstalovali také motor.

Nakonec se pilné přípravy a důsledná práce vyplatila. Byť hned několikrát se při podobných pokusech stálo na hraně života a smrti, nelze bratrům Wrightům upřít, že vše zkoušeli tak pečlivě a nehnali se za výsledkem bezhlavě.

Díky tomu se také kvůli úspěšnému letu jejich stroj stále zdokonaloval a uměl létat ještě mnohem dál. Uměli dělat oblouky, smyčky a hlavně překonávali čím dál větší vzdálenosti.

Úspěch ve Francii

Paradoxně se v prvních dnech jejich úspěšného vynálezu nepodařilo získat v USA dostatečnou podporu vlády, byť si svůj stroj patentovali. Velký úspěch přišel až při předvádění stroje ve Francii. Ochota se dohodnout byla v Evropě mnohem větší.

Když se však bratři z Francie vrátili do USA, čekal je neuvěřitelný úspěch a nabídky na finanční podporu se jenom hrnuly, stejně jako objednávky na letadla. Úspěch s nimi nezamával a nic se nezměnilo na jejich klidné, skromné povaze, které dominovala hlavně pracovitost. Svět létání tak díky nim mohl začít…

KAM DÁL: Udržitelné Vánoce. Ekologické tipy, jak o svátcích co nejméně ublížit přírodě