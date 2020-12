Parní kotle z rychle degradující oceli: Konstruktérské omyly, které byly životu nebezpečné

Omyly a přehmaty, které mohou stát někoho zdraví, někoho život a někoho zcela určitě hodně peněz. I to je jedna ze stránek lidské historie. Zřícené mosty, protržené přehradní hráze, závaly, výbuchy chemických továren a tak dále. A koho by napadlo, že někdo navrhne kotel parní lokomotivy z materiálu, který nesnáší vysoké teploty? I to se v historii stalo.