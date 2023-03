První egyptský transsexuál: Hatšepsut byla žena, ale jistotu získala až v mužských šatech

Hatšepsut byla u moci dlouhých dvaadvacet let a pod její taktovkou Egypt vzkvétal, města rostla a panoval klid beze zbraní. Nikdo nečekal, že ženu u moci přijme egyptský lid bez emocí. Pozice faraona do té doby byla jen pro muže.

Sama Hatšepsut si vzala svého nevlastního bratra. Ten ale zemřel příliš brzy a nezanechal po sobě právoplatného dědice. Na řadu tedy přišel potomek z harému, Thutmose III. Dva roky mu macecha Hatšepsut dělala regentku a čekala na jeho plnoletost. Její smělý nápad, že se sama stane faraonkou, přišel zničehonic a bez varování.

Šla si za svým a chtěla přepsat přísná egyptská pravidla, ale měla srdce. Nevlastního syna a synovce v jednom nenechala zabít. Dokonce mu svěřila drobnou agendu a přiznala titul spoluvládce. Vše bylo ale ošetřeno tak, aby nemohl do jejího rozhodování zasahovat. V Tutmosovi III. bujela zlost, bohužel nemohl dělat vůbec nic. Po smrti faraonky ale neotálel a nechal zlikvidovat všechno, co by ji lidem mohlo připomínat. Neušetřil ani obelisky v Karnaku a zádušní chrám v Dér el-Bahrí.

Být muž je v Egyptě jistota

Ve starověkém Egyptě měly ženy „funkci“ doplňku a tichého pozorovatele. Hatšepsut se tedy svým svérázným rozhodnutím stát se faraonkou postavila všem tradicím. Moc dobře si ale uvědomovala, že ženství by jí mohlo být na obtíž. A podle toho také vypadala. Chtěla dát najevo, že je žena, ale ze strachu podporovala svůj maskulinní zjev.

Hlavu měla holou a jen na zátylku si pěstovala dlouhý pramen vlasů.

Vzdala se šatů i sukní, halila se do mužských hábitů a skrývala svou postavu.

Neudržovala se fit a naopak debužírovala a byla při těle, aby poukázala na přebytek (dieta nebyla na pořadu dne).

Tělo udržovala hladké, ale na tvář si lepila vousy (ceremoniální Usirův vous), aby se připodobnila mužům.

Mluvila o sobě jen v mužském rodě a totéž vyžadovala od druhých.

Hatšepsut se na egyptské poměry dožila vysokého věku. Zemřela na prahu padesátky, průměr byl ale kolem 34 let.

Transsexuál na trůně? Jen na oko

Byla obtloustlá, nehezká a neudržovaná. Nicméně, ze všech dochovaných soch (velké množství jich bylo zničeno při různých rituálech) je patrné, že měla bujné poprsí a nezdráhala se na ně upozornit. I tak proti Egypťankám, které byly posedlé svým vzhledem, a ovlivňovaly tak to, jak na ně bude společnost nahlížet, vypadala jako nenápadná „šmudla“. Potlačila v sobě všechno, co ji ukazovalo jako ženu. Na jedné straně byla silná a úspěšná, na druhé se zoufale bála pádu a svržení. Chtěla se zapsat do dějin, a tak příběhy o svém životě nechala vytesat do stěn chrámů. Zmínky o obezitě, cukrovce a rakovině kostí ale vynechala.

Hatšepsut nechtěla být mužem. Jen se poddala tlaku tehdejší doby. Muži měli ve starověkém Egyptě mnohem větší možnosti a práva. A toho chtěla faraonka využít naplno.

Zdroj: redakce, starovekyegypt,

KAM DÁL: Jak se stravovali staří Egypťané? Pivo nechybělo na žádném stole.