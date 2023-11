Raketoplán Buran – stál 30 miliard a letěl jen jednou

Sovětská kosmonautika v začátcích dobývání vesmíru hrála prim. První člověk na Měsíci a především éra raketoplánů to změnily. Od prvního startu toho amerického – Columbia – uplynulo více než sedm a půl roku, než se do vesmíru vypravila i ruská verze raketoplánu – Buran. Byl to ale jeho první a zároveň poslední let do vesmíru.