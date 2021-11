Taková milá stařenka: Baba Anujka měla na svědomí na 150 životů. Byla odsouzena k vězení a těžkým pracem

Byla to vlastně taková milá babička, které by jistě každý rád pomohl s nákupem, aby se nemusela sama dřít. Kdo by v takové ženě hledal jednu z největších masových vražedkyň historie, odsouzenou v 90 letech k vězení a těžkým pracem? A přitom ona sama se vlastně snažila jen pomáhat jiným ženám. Nejde to dohromady? Celkem ano, i když je to děsivé…