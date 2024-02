Tutanchamon prý nepocházel z Egypta, zato v Evropě je s ním příbuzný každý druhý

Podle švýcarského výzkumného střediska iGENEA, které rekonstruovalo Tutanchamonovu DNA, patřil faraon do skupiny R1b1a2, k níž se řadí více než polovina dnešních západoevropských mužů. To podle něj dokazuje, že až 70 % Evropanů, a to zejména Britů, je příbuzných s mužem, který byl mumifikován s ikonickou zlatou maskou. Prapůvodního předka by měl mít na Kavkaze, skupina R1b1a2 se začala šířit do Evropy někdy před 9 000 lety.

Haploskupina, která byla zjištěna u krále Tutanchamona, odpovídá profilům nejen chladných Britů, ale také velkému množství španělských a francouzských mužů. Jeho kořeny jsou tak více evropské než africké. U současného egyptského obyvatelstva se tato haploskupina objevuje jen velmi zřídka. Příbuzní s ním můžete tak být i vy!

Kdo byl slavný Tutanchamon?

Tutanchamon se narodil pravděpodobně kolem roku 1342 před naším letopočtem a byl synem faraona Amenhotepa IV., který se později proslavil jako Achnaton, manžel královny Nefertiti. Po smrti svého otce se Tutanchamon stal faraonem ve věku devíti let a vládl Egyptu přibližně od roku 1332 do roku 1323 před naším letopočtem.

Období jeho krátké vlády bylo často považováno za čas obnovy tradic a návratu k původním egyptským náboženským a kulturním praktikám po kontroverzním panování jeho otce. Největší slávu však Tutanchamon získal až po smrti, když byla v roce 1922 objevena jeho nedotčená hrobka archeologem Howardem Carterem. Nalezena byla v Údolí králů nedaleko města Luxor a její objev vyvolal obrovský zájem celého světa. Dodnes jde o jedno z míst, kam míří každoročně tisíce turistů.

Záhada předčasné smrti

Tutanchamonova hrobka se během 20. století stala jedním z nejvýznamnějších archeologických nálezů v historii. Obsahovala nesmírné množství pokladů, zlatých artefaktů, nábytku a dalších předmětů, které byly pohřbeny s faraonem, aby mu posloužily v posmrtném životě. Mezi nejslavnější artefakty patří jeho zlatá maska, která byla umístěna přímo na jeho mumii.

Navzdory velké slávě se s jeho jménem pojí také mnoho otázek, na které historici dodnes nepřinesli odpověď. Jednou z největších záhad je příčina jeho předčasné smrti ve věku pouhých devatenácti let. Zprávy o jeho zranění na lebce vedly k různým teoriím, včetně možného vražedného útoku či nehody na lovu. Jedny z nejnovějších poznatků se však v posledních letech opírají o teorii smrtelného úrazu. Tutanchamon měl spadnout z bojového vozu.

Tuto nehodu neměl přežít také kvůli incestu rodičů. Po otci zdědil malý rozštěp horního patra, genetická mutace mu také o několik centimetrů zkrátila nohu. K tomu pravděpodobně trpěl Köhlerovým syndromem, vzácnou vadou kostí. Narůst mu měla také abnormálně velká prsa a život mu ztěžovala i epilepsie. Nebýt těchto zdravotních indispozicí, zřejmě by nehodu přežil. Ale to už se pochopitelně nedovíme…

Zdroj: nbcnews.com, igenea.com, livescience.com

