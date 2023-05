Ukápne slzička? Vzpomínky na několik retro počítačových her, ze kterých sálá nostalgie

Moderní technologie mají tu výhodu, že dokážou věci výrazně zjednodušit. Stejně je tomu u prvních počítačových her. Na to, k čemu byla kdysi potřeba obrovská krabice s joystickem zaparkovaná někde v herně, dneska stačí malý obyčejný počítač, jedna webová stránka a pohodlně z domova si vyberete hru vašeho dětství. Jaké legendy jsou sice z dnešního pohledu primitivní, ale nepopiratelně legendární?

Pac-Man

Tady se nejedná o žádnou vědu. Ikonická postavička žlutého kulatého obličeje, kterému se nezastaví ústa, byla poprvé uvedena už v roce 1980 v Japonsku. Pac-Man je dodnes žijícím popkulturním symbolem a za svého života získal miliony mutací, zábavných forem a interpretací.

Jednoduchá hra, kterou si dnes můžete bez problémů zahrát i ve vašem mobilu, byla ve své době zázrakem, který se zaslouženě změnil v legendu. V aktuální situaci se jedná o ideálního žrouta času v době karantény.

Prince of Persia

Na ostré nebezpečné bodáky prostě nejde zapomenout. Princ z Persie, který se na světě ukázal v roce 1990, okouzlil snad všechny, kteří někdy zkusili přeskočit chybějící část cesty. Uzamčené mříže, našlápnutí na správnou část cesty a rychle utíkat a dobře načasovat skok, šermování s meči a do toho skvělá hudba? Princ z Persie se nesmazatelně zapsal do srdcí všech hráčů, kteří s ním měli tu čest. Není nad to nostalgicky si zavzpomínat klidně rovnou hned teď. Čas se vždycky najde, ne?

Worms

Děda kopal a chytal žížaly na zahradě a v pokojíčku u počítače se pařili Worms. Malí červíci od společnosti Team17 jsou vždy pořádně ozbrojeni a mohou ničit okolní krajinu a klidně vyhlásit válku jiným červíkům. Worms samozřejmě dosáhli celosvětového úspěchu a vzniklo mnoho vedlejších vydání a několik dalších pokračování. Původní Worms však nikdo nenahradí a jsou pevně spojené s celou jednou generací, která u nich ztratila část dětství.

Super Mario

Italská partička kolem Maria patří k těm úplně nejvíc kultovním herním výrobkům v historii. Kdo ho nezná, jako kdyby nežil. Klasická „hopsačka” má prostě místo v srdcích všech, kdo o ni na moment zavadili. Skákat na plíživou želvu, vlézt do zelené trubky a sbírat kytičky, které dodávají nové schopnosti. To se prostě nezapomíná. A nevěřím, že se nenajde někdo, kdo si po první vzpomínce nevyhledá Super Maria na internetu. Já tedy rozhodně jdu hrát!

Prehistorik

Plošinovka z roku 1991 se do mnoha hráčských duší zapsala nesmazatelným písmem. Sympatický neandrtálec vyzbrojený kyjem nebo palicí musí projít sedm úrovní, aby se po cestě pořádně najedl. Na nějaké jídlo člověk narazí volně hozené na zemi, další si však palicí musí neandrtálec vybojovat. Dávali jste svému prehistorikovi jméno? Já měl Kamila…

