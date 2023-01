Atraktivní fotku jde vyfotit i na mobil a bez filtru! Nebojte se jít blíž. Ještě blíž

Několik posledních let je trh zaplaven telefony s natolik kvalitním fotoaparátem, že by se na první pohled mohlo zdát, že klasický a těžký foťák už není potřeba. Navíc se kvalita foťáku s každým dalším modelem jen vylepšuje. S tím by samozřejmě nesouhlasili profesionální fotografové, kteří jen mrknutím oka zejména na hloubce ostrosti a saturaci barev poznají, že fotka byla pořízena telefonem. Pravidla pro správné focení jsou ale stejná.