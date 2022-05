Za sexuální skandál bohaté dědičky přiznal soud jejímu muži směšnou částku. O všem prý věděl a milence při hrátkách sledoval

Lady Worsleyová, původně Seymour Dorothy Flemingová, se narodila do bohaté rodiny sira Fleminga jako nejmladší dcera svých rodičů. Z několika dětí ale, jak bylo v té době bohužel celkem běžné, přežily jen dvě dívky - ona a jedna z jejích starších sester. Navíc rodině brzy odešel také otec, a tak se matka znovu vdala, aby nezůstala na všechny starosti sama. Ostatně dokázala se o sebe i dcery postarat opravdu dobře, protože i druhé manželství, tentokrát s baronem, bylo víc než bohaté. A tak její dcery rozhodně nevyrůstaly v bídě. Jestliže ale starší sestra budoucí lady Worsleyové platila ve společnosti za vrchol všech ctností, o Seymour se to rozhodně říct nedalo.

Z bohaté dědičky se stala lady

Seymour bylo teprve sedmnáct let, když se z mladé bohaté dědičky proměnila sňatkem se sirem Richardem Worsleym v pravou anglickou lady. Její chování se tím ale příliš nezměnilo. Navíc manželství, jak se zdálo, bylo od samého počátku odsouzeno k zániku. O sedm let starší ženich měl jiné zájmy než jeho žena, věnoval se prý více politice než manželským povinnostem. A tak, jak si lady Worsleyová později postěžovala, čekala na naplnění manželství celé tři měsíce. Nakonec se ale manželům přece jen podařilo počít potomka, a tak se do roka jejich domem nesl pláč malého synka, jehož otcem byl ještě její manžel. To s dalším dítětem to už tak jednoduché nebylo…

Kdo byl otcem její dcery?

Seymour ve vztahu nebyla spokojená, a tak se dokonce stalo, že se s přáteli vydala na dobrodružnou a tehdy velmi nevhodně zábavnou několikadenní cestu po hostincích. A její manžel? Stále se snažil její skandály přehlížet a urovnávat. Jeho zájem byl v politice, kde se velké manželské skandály tehdy opravdu nehodily. I když se Seymour o politiku příliš nezajímala, jedno ji přesto upoutalo - lépe řečeno jeden. Byl jím manželův kolega a přítel George Bisset, v jehož společnosti byla k vidění čím dál častěji.

Byli si tak blízcí, že když se lady Worsleyové narodila dcera, nemohl ani její manžel věřit, že by snad byla jeho vlastní. Protože se ale snažil udržet se na výsluní, spolkl i tuhle hořkou pilulku a dítě uznal za své. Na odpor se postavil až ve chvíli, kdy spolu milenci uprchli ve snaze, že tohle už musí sira Worsleye donutit podat žádost o rozvod. Spletli se, podvedený manžel místo toho Bisseta zažaloval.

Foto: Wikimedia commons, Joshua Reynolds, Public domain Lady Worsleyová byla krásná žena, a tak není divu, že o milence neměla nouzi

Přiznala se k desítkám milenců

Žaloba nevypadala pro milence dobře, zvlášť pro Bisseta, který byl vykreslen jako muž, který Worsleymu sebral jeho bohatství, lásku a pošpinil čest jeho ženy. A tak se sama Seymour rozhodla postarat o to, aby byl její obrázek docela jiný - a měla k tomu dost pádných argumentů.

U soudu sama přiznala, že George Bisset rozhodně nebyl jejím jediným milencem, s nímž svého manžela podváděla. Jejich počet se prý šplhal ke třicítce! A co víc: její manžel o všem dokonce věděl a svoji ženu s jinými muži v intimních chvílích dokonce špehoval. Jednou dokonce sám vyzvedl Bisseta do okna, aby si mohl jeho manželku prohlédnout, když vycházela nahá z lázní.

Směšné odškodné

Každý jistě pochopí, že po takové výpovědi nemohl soud uvěřit báchorce o zlomeném manželově srdci, který od milence své ženy požadoval tučnou finanční náplast na krvácející duši. Soud sice uznal, že je sir Worsley v právu, když se dožadoval manželské věrnosti, ale jako odškodné mu místo žádaných dvaceti tisíc liber přiznal jeden jediný šilink. Taková byla cena za nevěru lady Worsleyové…

