Židovka, která změnila svět: Co se můžeme naučit od Anny Frankové?

V den jejích 13. narozenin jí její otec Otto Frank daroval deník, kterým navždy změnila svět. O několik týdnů později se celá její rodina musela skrýt do malé tajné místnosti za pohyblivými skříněmi. V Amstedamu začal nacistický teror. Děsivé namátkové prohlídky domů. Barbarské chování, masové vraždy a mučení v koncentračních táborech.

Mezitím Anna Franková našla útěchu ve svém diáři, který pojmenovala Kitty. Měla k tomu jeden prostý důvod, jak ve svém diáři napsala: „papír je zkrátka trpělivější než lidé.“

Svěřte se

Každý další den, který zůstali naživu, byl úspěchem, každičké malé přemístění, aniž by si někoho z nich všimli. Pouhý pohyb závěsu v okně mohl pro celou rodinu znamenat okamžitou deportaci do koncentračního tábora. Skrýváním strávili celkem dva roky: Anna, její rodina a Kitty.

Pokaždé, když do deníku začala psát, bylo to, jako by mluvila s nejlepším přítelem. Anna v sobě během období, které si většina z nás neumí ani představit, našla skrytou sílu. Její pocity strachu a bezmoci dokázala pomocí psaní změnit na naději a přesvědčení, že tam venku je i dobro, stačí jen hledat.

„Dokážu se pomocí psaní zbavit úplně všeho, mé bolesti mizí a znovu se rodí moje odvaha,“ svěřila se.

Vždy je za co být vděčný

Když Anne byla schopná najít štěstí a naději ve své situaci, můžeme i my všichni. Umění žít se skládá z velké části z vděku za to, co máme. Teorii ví většina, ale jen málokdo ji dokáže aplikovat v praxi. Něco, za co být vděční, můžeme najít zkrátka vždy. Dokonce i něco tak malicherného jako motýl, který vám právě proletěl před nosem, vám může zlepšit den, pokud mu to dovolíte. Radujte se z maličkostí.

„Zjistila jsem, že něco krásného se dá najít vždy – v přírodě, sluneční svit, svoboda, ve vás samotných,“ napsala.

Nenechte se zviklat

Celé dva roky žila s vědomím, že ji nesmí nikdo slyšet. Ticho se stalo její součástí. Beze slova sledovala všechny hrůzy, které se děly kolem. Viděla, jak se tato zvěrstva stávají novou normou. Přesto ale někde hluboko v sobě věděla, že to nebude dlouho trvat a lidé se proti tomu postaví, všechno, co je špatně, bude zase tak, jak má být, a nacistická nadvláda skončí jednou provždy a měla pravdu. Nikdy neztratila naději.

„Lidé vám mohou říct, abyste byli zticha. To vám ale nebrání mít svůj vlastní názor,“ vzkázala všem.

Zdroj: Anne Frank House

KAM DÁL: Ann Russell Millerová: Jeptiška, která pořádala bujaré večírky, hrála karty a plavila se na jachtách.