Batika ukrátí čas v karanténě a přinese barvy na oblečení i do bytu. Vzpomeňme na dnes již opomíjenou techniku

Co bychom tak ještě mohli dělat? Děti se nudí, je potřeba jim vymyslet zábavu, ale materiál na výrobu čehokoliv seženeme v nouzovém stavu v zavřených obchodech jen těžko. Jsou ale otevřené drogerie a v nich najdeme barvy na textil. A doma určitě máme třeba starší bílé tričko a kousek provázku. Pojďme tedy zavzpomínat na osmdesátá léta minulého století, kdy se v tehdejším Československu naplno rozmohla batika.

Batika nemusí být jen jednobarevná. Zkuste si přinést barvy do bytu

Batika jako technika barvení látek a vytváření vzorů pomocí malby voskem, který bránil na daných místech proniknutí barvy do tkaniny a vytvářel tak zajímavé vzory, je opravdu velmi stará. Nejstarší názezy zbytků látek, barvené právě tímto způsobem, pocházejí z Egypta a vznikly již v 5. století před naším letopočtem. Odtud se přes “mezipřistání” v Číně batika dostala do Evropy. A vyzkoušet si ji můžeme i my doma. Způsobů, jak zajímavě obarvit (nebo i odbarvit) tkaninu nebo i úplet, je poměrně hodně a nejsou v základu ani tak složité.

Vázaná batika

Nejjednodušším způsobem, jak si batiku vyzkoušet, je tak zvaná vázaná technika. Na ni nepotřebujeme nic jiného než materiál k obarvení (je možné vyzkoušet třeba na starším tričku nebo světlé sukni, ale také ne možné obarvit třeba bílý ubrus, který už má nejlepší časy za sebou a snesl by proměnu, nebo další látky). Představivosti se meze nekladou.

Na vázanou batiku kromě látky budeme potřebovat samozřejmě barvu na textil, provázek nebo guničky, hrnec, ve kterém budeme barvit, a vařečku nebo jiný předmět na vyndavání barveného materiálu, gumové rukavice (stačí i mikrotenové sáčky) a ocet. Vše buď máme doma nebo bez problémů pořídíme.

Můžeme se do toho pustit

Jak na to? Jednoduše. Nejprve se musíme rozmyslet, jestli budeme chtít vytvářet kružnice nebo pruhy. Pokud to mají být kružnice, uchopíme látku v jejím budoucím středu a ve vybrané vzdálenosti (podle velikosti kružnice) pevně zavážene provázkem. Pokud chceme více soustředných kružnic, uvážeme i další provázky po určitých vzdálenostech. Není ale potřeba, aby měly všechny kroužky stejný střed, na tričku jich může být i více malých - pak postupujeme u každého stejně: najdeme střed a ten ovážeme.

Chcete proužky?

Pokud chceme mít na tričku, sukni, ubrusu nebo čemkoliv jiném proužky, také to není nic složitého. Materiál jednoduše srolujeme do ruličky a v místech, kde mají pruhy být, opět ovážeme nebo sem napevno umístíme gumičku. Provázek ale jistě utáhneme pevněji, proto je pro tuto práci vhodnější.

Jde to i jinak

Pokud se rozhodneme pro méně pravidelné tvary, je možné materiál různě “zmuchlat” a na vybraném místě ovázat nebo na něm udělat uzel. V takovém případě bude výsledný vzor, který se po obarvení objeví, jen dílem náhody. Před barvením materiál nejprve namočíme do vody a mírně vyždímáme.

Do barvy!

A teď už nezbývá nic jiného než se vrhnonut na barvení. To bude probíhat podle návodu na sáčku s barvou. Pozor ale, abychom barvený materiál nenechali v lázni příliš dlouho, riskovali bychom, že se barva prosákne i pod provázek a naše práce bude zmařena. Obarvenou látku necháme po vyjmutí z barvy zchladnout a ustálíme v roztoku octa a vody (cca 1:20, tedy do běžného kýble vody přidáme 1/2 litru octa). Pak už obarvený materiál můžeme důkladně vymáchat ve vodě, opatrně odstranit úvazy a potěšit se pohledem na výsledek své práce. Necháme schnout a nakonec ještě mírně vlhký materiál dosušíme žehličkou.

Jak na barevné spirály?

Vícebarevné spirály vytváříme trochu jiným způsobem. Tentokrát musíme tričko před barvením namočit. Následně jej rozprostřeme na rovnou podložku, uchopíme ve středu spirály a středem otáčíme tak, aby z trička vznikl šnek, tedy právě jakási spirála. Tu potom opatrně zafixujeme převázáním provázkem, čímž naznačíme jakoby dílky dortu, které se setkávají uprostřed spirály.

Jak barvit?

I postup barvení je v tomto případě odlišný. Barvy (podle výběru tři až čtyři) si připravíme s menším množstvím vody, než je psáno na sáčku, tak, aby byly přibližně 2x hustší, než je uvedeno v návodu. Naplníme jimi PET lahev (ideálně s vytahovacím uzávěrem) a budeme střídavě “vyplňovat” jednotlivé dílky pomyslného tričkového dortu. Nesmíme zapomenout tričko obrátit a nabarvit z obou stran. Až budou barvy pečlivě nanesené, vložíme tričko opatrně do mikrotenového sáčku a do hrnce s vroucí vodou, kde necháme vše přibližně 20 minut zafixovat. Po této době tričko vyjmeme, ihned velmi důkladně propláchneme pod silným proudem vody a můžeme začít rozbalovat. Hotové dílo pak ještě mácháme ve vodě (kterou měníme) tak dlouho, až zůstane čirá.

Savování

Další jedoduchou technikou, kterou můžeme na látce vytvořit zajímavé a tentokrát i velmi přesné vzory, je savování. Oproti předešlé metodě nebudeme barvit, ale odbarvovat - právě Savem. Jde ale o techniku náročnější na prostředí, protože je nutné dobře větrat nebo si vzít práci raději ven, pokud je to možné. A jak postupovat?

Příprava materiálu

Řekněme, že chceme ozdobit tričko motivem podle šablony. Nejprve si tedy tuto šablonu vytvoříme: do silnějšího papíru vyřízneme požadovaný tvar. Vzor budeme chtít mít patrně jen na jedné straně trička, proto jej rozložíme na rovnou podložku a dovnitř (tedy mezi obě vrstvy úpletu) vložíme například igelitovou tašku. Potom již přiložíme šablonu a rozprašovačem opatrně naneseme Savo, necháme chvíli působit a jakmile dosáhneme požadovaného odstínu, tričko vymácháme a vypereme. Zabaví se děti i dospělí a navíc se budeme moci pochlubit originálním kouskem v šatníku.

