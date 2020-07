Bílá ředkev: V ledničce vydrží déle než červená a dokonce uleví při nachlazení

Také dostanete chuť na ředkev, když ji vidíte pěkně vyskládanou v regále obchodu? Bílá ředkev chutná, ale sníte pár kousků a co se zbytkem? Zpracujte ho do skvělých a zdravých salátů. Podívejte se na pár receptů.

Také dostanete chuť na ředkev, když ji vidíte pěkně vyskládanou v regále obchodu? Bílá ředkev chutná, ale sníte pár kousků a co se zbytkem? Zpracujte ho do skvělých a zdravých salátů. Podívejte se na pár receptů.

Bílá ředkev je příbuzná našich známých ředkviček. Odrůda s dlouhým, silným kořenem pochází z Japonska a jmenuje se daikon. V překladu velký kořen. Její výhoda je, že vydrží poněkud déle v chladničce než naše klasické ředkvičky. Je jemnější chuti, protože neobsahuje tolik hořčičných silic zodpovědných za štiplavou chuť. Také po čase nehoubovatí jako klasická ředkvička.

Hodí se do salátů nebo pomazánek

Zelenina se hodí jak do studené, tak do teplé kuchyně. Uplatnění najde zejména v salátech a pomazánkách. Že je zelenina zdravá, ví i malé dítě, ale kdo by čekal, že tenhle bílý kořen má dokonce léčivé účinky při nachlazení a bronchitidě. Kořen totiž obsahuje glukosinoláty, které jsou produkty rostlin k jejich ochraně proti škůdcům.

Tím vlastně rostliny pomáhají i člověku před škodlivými látkami. Dále obsahuje vitamíny C, B a minerály. Z nich hlavně vápník, železo, fosfor a draslík. Typickou chuť ředkví způsobuje hořčičný olej s obsahem síry, která dezifinfikuje nejen dýchací cesty. Ředkve mají příznivé účinky na trávicí trakt, jsou močopudné a antibakteriální. Rostlina dokáže usnadnit rozpouštění ledvinových či žlučníkových kamenů. Kořen díky obsahu svých látek osvěží dech a pomáhá při bolestech hlavy.

Ředkev setá bílá, známá též jako daikon, je varianta ředkve seté. Ředkev bílá je jedlá syrová, avšak je často různě upravována, zejména v asijské kuchyni.

Bílá ředkev se hodí k pokrmům jen jako obyčejná zeleninová příloha. Vynikající je v pomazánkách a salátech. Vyzkoušet můžete také ředkev na způsob dušeného zelí. Začněme tím nejjednodušším, a to je pomazánka.

Pomazánka z termizovaného sýra

Na čtyři porce budete potřebovat 200 gramů termizovaného sýru Lučina nebo typu Žervé, 250 gramů ředkve, 1 lžíci oleje, 4 lžíce pažitky, sůl a čerstvý mletý pepř. Oloupanou ředkev nastrouháme na hrubém struhadle nebo nakrájíme na nudličky. Přidáme do mísy se sýrem a promícháme. Pažitku nasekáme najemno, přidáme do mísy, dochutíme solí a pepřem. Nakonec zakápneme kvalitním olejem.

Tzatziky z bílé ředkve

Připravíme si asi 150 gramů ředkve, 1 červenou cibuli, 2 stroužky česneku, 1 lžíci červeného vinného octa, 1 lžičku cukru, 175 ml bílého jogurtu, mletý pepř a sůl. Očistíme ředkev a cibuli a vložíme do mísy. Oloupeme česnek a prolisujeme jej. Ocet smícháme s cukrem, jogurtem a česnekem. Zálivku osolíme a opepříme podle chuti. Zeleninu přelijeme zálivkou a aby byla chutnější, je lepší ji nechat přes noc vychladit.

Dušená ředkev

Tahle příprava na způsob dušeného zelí má stejné nebo podobné použití. Hodí se jako příloha k masitým jídlům. Budete potřebovat asi půl kila ředkve, 1 velkou cibuli, 1 středně velkou bramboru, olej, sůl, pepř a 1 lžičku kmínu. Nejprve důkladně omyjte ředkev a nastrouhejte na hrubém struhadle, na jemném nastrouhejte bramboru a nechte ji zatím zvlášť. Cibuli nasekejte najemno a na rozpáleném oleji nechte chvíli orestovat. Pak přidejte ředkev, osolte a opepřete. Plamen stáhněte a duste asi 5 minut. Bramboru pak přidejte kvůli zahuštění a podle potřeby přidejte pár lžic vody a ještě poduste asi 10 minut. Nakonec dosolte podle chuti a přisypte kmín. Pokud ho zrovna nemusíte, můžete ho vynechat.

Ředkvičko-kedlubnový salát

Použijte 2 svazky ředkvičky, 1 bílou ředkev a 1 kedlubnu. Ještě si připravte 1 kelímek zakysané smetany, sůl a pepř. Omyté ředkvičky a oloupanou ředkev s kedlubnou nastrouhejte do mísy. Přidejte zakysanou smetanu a podle chuti osolte a opepřete. Salát se podává vychlazený.

KAM DÁL: Tuk se jich bojí jako čert kříže. Potraviny, které ho zničí jednou provždy.